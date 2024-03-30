中職快評／王牌徐若熙夠威！陳冠偉關鍵拆彈　樂天守備仍是隱憂

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今晚徐若熙主投5局丟了73球，其中44顆好球，僅被擊出2支安打，而且這2支安打都是出現在第一局，唯一要挑剔的部分是出現2次四壞保送，但這並不足以構成傷害，徐若熙超強的球威，還是讓樂天桃猿打者一籌莫展。
樂天桃猿攻勢也是在徐若熙退場之後展開，六局上趁著洋投銳歐投球不穩，林立、梁家榮接連安打終於破蛋，八局上樂天桃猿再下一城，追到1分差距，只是味全龍牛棚戰力堅強，終結者陳冠偉提前登板「拆彈」，澆熄樂天桃猿的反撲氣焰，守住比賽勝利。
此戰味全打線適時安打串連，新加入的郭嚴文不僅有安打，也跑回龍隊的第一分，後段棒次蔣少宏、陳品捷和張政禹都有安打演出，當有一名王牌投手押陣，還有強大的後援戰力，加上打線適時給予支援，不贏都難。
值得注意的是，樂天桃猿在去年例行賽團隊守備失誤多達137次，排全聯盟最差，守備也是桃猿最大的不安定因素，雖然本場比賽僅五局下邱丹漏接被記上失誤，但這個失誤導致球隊多失掉1分，之後威能帝也在得點圈危機出現暴投，一來一往味全龍攻下2分，成為本場勝負的關鍵之一。
關於強打中年：
一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。
最喜歡的球員是灌籃高手中的主角櫻木花道，以及大聯盟日籍好手鈴木一朗。
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