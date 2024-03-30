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中職快評／王牌徐若熙夠威！陳冠偉關鍵拆彈　樂天守備仍是隱憂

▲味全龍王牌徐若熙投出大巨蛋歷史第一球，以及收下歷史第一場勝投。（圖／記者陳明中攝）
▲味全龍王牌徐若熙投出大巨蛋歷史第一球，以及收下歷史第一場勝投。（圖／記者陳明中攝）

文/強打中年

中職開幕戰今（30）日在台北大巨蛋開打，味全龍徐若熙不愧是本土王牌，雖然有單場80球的投球限制，但5局成功壓制暴力猿打線，加上郭天信施展雷射肩，讓徐若熙一分未失，拿下本賽季首場勝投，也收穫今年的第一個單場MVP，加上陳冠偉八局上關鍵拆彈，阻止桃猿的反攻，守住味全龍大巨蛋主場開幕戰勝利。

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味全龍小將們經歷總冠軍洗禮後，今年球技更加成熟，加上本來就堅強的投手陣容，本賽季相當有機會問鼎二連霸。開幕首戰重演去年台灣大賽戲碼，徐若熙首局雖投出得點圈危機，但郭天信雷射肩長傳本壘助殺，阻止了樂天桃猿的攻勢。

今晚徐若熙主投5局丟了73球，其中44顆好球，僅被擊出2支安打，而且這2支安打都是出現在第一局，唯一要挑剔的部分是出現2次四壞保送，但這並不足以構成傷害，徐若熙超強的球威，還是讓樂天桃猿打者一籌莫展。

樂天桃猿攻勢也是在徐若熙退場之後展開，六局上趁著洋投銳歐投球不穩，林立、梁家榮接連安打終於破蛋，八局上樂天桃猿再下一城，追到1分差距，只是味全龍牛棚戰力堅強，終結者陳冠偉提前登板「拆彈」，澆熄樂天桃猿的反撲氣焰，守住比賽勝利。

此戰味全打線適時安打串連，新加入的郭嚴文不僅有安打，也跑回龍隊的第一分，後段棒次蔣少宏、陳品捷和張政禹都有安打演出，當有一名王牌投手押陣，還有強大的後援戰力，加上打線適時給予支援，不贏都難。

值得注意的是，樂天桃猿在去年例行賽團隊守備失誤多達137次，排全聯盟最差，守備也是桃猿最大的不安定因素，雖然本場比賽僅五局下邱丹漏接被記上失誤，但這個失誤導致球隊多失掉1分，之後威能帝也在得點圈危機出現暴投，一來一往味全龍攻下2分，成為本場勝負的關鍵之一。

▲中職開幕戰在大巨蛋開打，味全龍以3：2擊敗樂天桃猿。（圖／記者陳明中攝）
▲中職開幕戰在大巨蛋開打，味全龍以3：2擊敗樂天桃猿。（圖／記者陳明中攝）
關於強打中年：

一位長期觀察國內外棒、籃球生態的瘋狂球迷，也是一位愛碎碎念的中年大叔。偶爾也會看一下電影、動漫，對模型、公仔也小有涉略。

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