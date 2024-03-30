高市少年隊、少輔會「鏢新立異」 揪青少年一起精準投鏢
高市警局少年警察隊及少年輔導委員會為幫助青少年勇敢展現自我並紓解生活中壓力與煩惱，今（30）日假高雄市前鎮區鏢靶治療共同辦理「鏢新立異」團輔活動。藉由專業師資為少年詳細解說飛鏢運動的規則及技巧，引導少年透過投擲飛鏢及分組競賽，不僅不僅可以促進身心協調，更可以暫時遠離3C產品對生活的束縛。
記者郭凱杰／高雄報導
學員們經過老師的調整正確握鏢手勢及準備站姿過後，多能精準地將飛鏢射入靶心。此外學員們發揮團隊合作的精神擬定出不同的策略，一起縝密地計算出所需要的積分，爭取贏得最後的勝利。高市少年隊及少輔會勉勵少年們能將這份團隊協作及積極進取的精神轉化為在未來生涯發展上追求卓越、實現自我的動能。
近年來飛鏢運動在台灣日益盛行，集休閒、娛樂、文化和交際於一身，故又被稱為「室內娛樂體育之王」!投擲飛鏢的過程中需要全神貫注，做到手、眼、身、法、步協調配合，更需要隨時動腦計算分數達成積分，而不單單只是射中紅心就能成為最大贏家。因此不僅可以促進身心協調，更可以暫時遠離3C產品對生活的束縛。
高市少年隊、少輔會鼓勵青少年於課後、假日多從事有益身心健康的活動，藉由參與團體活動培養樂觀積極的態度，並增進人際互動。若想了解少輔會更多相關青少年活動資訊，臉書請搜尋「高雄市政府少年輔導委員會」粉絲專頁，也歡迎來電洽詢。