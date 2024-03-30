中職開幕戰味全龍在大巨蛋奪首勝！葉君璋：重要的里程碑、很感動
中職35年開幕戰在今（30）日由味全龍對上樂天桃猿，「龍之子」徐若熙擔綱先發繳出王牌級身手，主投5局無失分，投出5次三振，只被「暴力猿」打線敲出2支安打，最終味全靠著終結者陳冠偉成功拆彈，3：2險勝樂天。味全總教練葉君璋賽後也表示，拿下中職的大巨蛋首勝是個重要的里程碑，很感動。
記者林之越/台北報導
葉君璋接受賽後採訪時，表示自己覺得選手們的表現都很不錯，並且對於能夠拿下中職的大巨蛋首勝，他坦言：「有點感動，因為大家期待這麼久，自己很幸運可以在這裡比賽，而且徐若熙也在這裡拿下第一勝，在歷史上是很重要的一個里程碑。」
並且他對徐若熙的表現讚譽有加，認為很多投手雖然有能力，可是會遇到狀況太緊張就表現不出來，但徐若熙的優點就是他還是能把比賽控制住，這一點相當的不容易。
並且，沒有讓徐若熙投到限制的80球的原因，是因為第五局投完球數就差不多73顆了，再加上台灣比賽單局的時間有點長，擔心如果等進攻的那段時間，會有點提高受傷的風險。最後，葉總則談到今日有失分的洋投銳歐，表示他可能上去有點小緊張，因為現場人數太多，連我自己也很緊張。
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