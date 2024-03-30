台中玉闕朝仁宮、草屯敦和宮遶境祈福 千人烏溪橋接駕
台中市烏日玉闕朝仁宮與南投草屯敦和宮武財神，200多年前同船渡海來台，互結兄弟宮，每年舉辦會香遶境，今年邁入第17年。今天下午4時許，玉闕朝仁宮神轎穿過台中、南投縣境的烏溪橋，立法院副院長江啟臣、台中市副市長鄭照新及民政局長吳世瑋扶轎送駕，南投縣長許淑華、敦和宮主委賴怡伶及信眾在橋頭設香案相迎，兄弟宮一起在草屯市區遶境祈福。
記者柳榮俊/綜合報導
今天下午天氣轉為涼爽，參加遶境的信眾與陣頭眾多，隊伍浩浩蕩蕩，沿途有很多信眾備香案膜拜。江啟臣副院長表示，兩宮會香遶境是十多年來的傳統，傳承相互幫忙、友誼長存的精神，也讓中投縣市的鄉親及信眾藉此交流。今日會香地點是中投的交界烏溪橋，一橋之隔串聯中投兩縣市，如同今日兩宮會香延續情誼的精神，特別有意義。相信武財神及媽祖慈悲，定能庇佑所有鄉親平安健康、地方發展順利。
台中市副市長鄭照新表示，玉闕朝仁宮與敦和宮渡海來台前，源自同個香火，因情誼深厚結為兄弟宮，每年均透過遶境活動庇佑信徒，範圍從台中市烏日、大里、霧峰到南投草屯等地，參與者眾多。
南投縣長許淑華指出，兄弟宮相比友宮關係更深厚。此次遶境隊伍將行經草屯武聖宮、草屯惠德宮，並夜宿敦和宮駐駕，盼此次遶境讓所有信眾及鄉親都感受到媽祖及財神爺神威顯赫，保佑大家平安順利賺大錢，也祝福兩宮友誼長存。
遶境隊伍今晚在敦和宮駐駕，明日返回台中。許縣長感謝玉闕朝仁宮董事長林宏昭及敦和宮主委賴怡伶費心籌辦，期望此次參香路程圓滿順利，保佑鄉親平安、身體健康、龍賺大錢。
民政局長吳世瑋說，烏日玉闕朝仁宮主祀武財神、媽祖雙主神，而草屯敦和宮則主祀武財神，農曆3月15日是財神爺誕辰，3月23日則是媽祖誕辰，每年這段期間都會舉行參香活動，由玉闕朝仁宮隨鑾轎徒步行走至敦和宮參香，留宿一晚後隔日回鑾，延續17年的「兄弟會香」，已成為中投重要的宗教文化交流活動，期盼未來持續交流，共創雙贏。