Curry最後巔峰被「浪費」在糟糕賽季　ESPN記者：勇士沒給他幫助

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Draymond Green對Curry很重要 勇士很難交易他
Green雖然難以控管，但勇士卻很難放棄他，這幾乎是外界的共識，因為他不但是勇士隊的防守核心，對於Curry的發揮來說，也有著重大的影響。
「勇士遠遠不到需要交易Draymond Green的情況，他為他們的球隊做了很多的事，他為他們的球星做了很多事。」知名主播Rachel Nichols表示，當Green在場上時Curry每一項數據都更好，這就是為什麼勇士不該交易他。根據《PBP STAT》的數據，當Green在場時，Curry每百回合得分為41.1，當他不再場時為36.0；當Green在場時，Curry有效命中率為60.1%，不在場時為53.7%。
「Draymond在場上對於Curry的提升，沒有其他球員能夠做到，他讓本來就很不可思議的Curry提升到更高的位置。這就是為什麼勇士休賽季開給他4年1億美元的合約。這就是為什麼勇士去年夏天看起來需要改變，但也沒有動他的原因。Green在場上的價值遠高於他帶來的麻煩。」Nichols如此說道。
勇士沒做出足夠的改變來幫助Curry？ESPN記者痛批：他們在浪費他的時間
但是Green的行為確實是一個不定時炸彈，他讓勇士這個賽季看起來更無希望。ESPN記者Marc J. Spears認為，這可能是壓死駱駝的最後一根稻草，他直言Green被驅逐出場時，Curry在場上展現出來的情緒，顯示出這可能是他最沮喪的一個賽季，「去年他們只差一輪就能打進分區決賽，今年卻連進季後賽都很勉強，而且灰熊明年不會變得更好嗎？火箭不會變得更好嗎？馬刺也會變得更好，他們沒有犯錯的餘地。」
Spears強調，問題並不是都出在Green身上，而在於勇士球團有沒有做足夠的操作來讓情況好轉？他們在交易截止日前選擇按兵不動，依然不願意放棄年輕的潛力股，「他們沒有給他找幫手，也不願意交易Curry，不願意交易Chris Paul，不願意交易Kuminga，不願意交易Wiggins，他們沒有給他帶來任何幫助。現在是他不可思議職業生涯的尾聲了，勇士卻在浪費時間。他們沒有幫助他，Draymond沒有幫助他，這就是為什麼他看上去如此沮喪。」
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