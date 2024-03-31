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Curry最後巔峰被「浪費」在糟糕賽季　ESPN記者：勇士沒給他幫助

▲金州勇士球星Stephen Curry孤掌難鳴，勇士隊這一季在附加賽範圍徘徊，他的巔峰尾巴可能將浪費在一個黯淡無光的賽季上。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry孤掌難鳴，勇士隊這一季在附加賽範圍徘徊，他的巔峰尾巴可能將浪費在一個黯淡無光的賽季上。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金洲勇士本季陷入泥沼，開季前說要衝擊冠軍、善用Stephen Curry的巔峰，如今卻在附加賽範圍徘徊，還要和休士頓火箭爭西區第10。勇士大前鋒Draymond Green近期的失控行為，讓人難以對勇士這一季的前景有所期待，ESPN記者Marc J. Spears近期在節目上，痛批勇士沒有給Curry帶來足夠的巔峰，直言：「它們在浪費Curry的時間！」

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Green本季在被禁賽之後，短暫安分了一段時間，但最近幾場比賽，他又開始有一些失控的行為，在對熱火的比賽中對Patty Mills做出危險動作；隔日對魔術又因為不斷跟裁判抱怨，開賽不到4分鐘就吞下2次技術犯規，遭到驅逐出場；之後在和黃蜂的比賽，又疑似對Grant Williams重要部位出腳，有故態復萌的跡象。

▲Kerr曾表示，Draymond Green和Curry的組合能為彼此創造出很多機會，並且帶動團隊進攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲知名主播Rachel Nichols表示，當Draymond Green在場上時，Stephen Curry每一項數據都更好，這就是為什麼勇士不該交易他。（圖／美聯社／達志影像）
Draymond Green對Curry很重要　勇士很難交易他

Green雖然難以控管，但勇士卻很難放棄他，這幾乎是外界的共識，因為他不但是勇士隊的防守核心，對於Curry的發揮來說，也有著重大的影響。

「勇士遠遠不到需要交易Draymond Green的情況，他為他們的球隊做了很多的事，他為他們的球星做了很多事。」知名主播Rachel Nichols表示，當Green在場上時Curry每一項數據都更好，這就是為什麼勇士不該交易他。根據《PBP STAT》的數據，當Green在場時，Curry每百回合得分為41.1，當他不再場時為36.0；當Green在場時，Curry有效命中率為60.1%，不在場時為53.7%。

「Draymond在場上對於Curry的提升，沒有其他球員能夠做到，他讓本來就很不可思議的Curry提升到更高的位置。這就是為什麼勇士休賽季開給他4年1億美元的合約。這就是為什麼勇士去年夏天看起來需要改變，但也沒有動他的原因。Green在場上的價值遠高於他帶來的麻煩。」Nichols如此說道。

▲金州勇士一哥Stephen Curry今(30)日面對黃蜂隊的比賽，攻下全場最高23分，率領勇士喜迎3連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲ESPN記者Marc J. Spears認為，勇士隊沒有給Curry足夠的幫手（圖／美聯社／達志影像）
勇士沒做出足夠的改變來幫助Curry？ESPN記者痛批：他們在浪費他的時間

但是Green的行為確實是一個不定時炸彈，他讓勇士這個賽季看起來更無希望。ESPN記者Marc J. Spears認為，這可能是壓死駱駝的最後一根稻草，他直言Green被驅逐出場時，Curry在場上展現出來的情緒，顯示出這可能是他最沮喪的一個賽季，「去年他們只差一輪就能打進分區決賽，今年卻連進季後賽都很勉強，而且灰熊明年不會變得更好嗎？火箭不會變得更好嗎？馬刺也會變得更好，他們沒有犯錯的餘地。」

Spears強調，問題並不是都出在Green身上，而在於勇士球團有沒有做足夠的操作來讓情況好轉？他們在交易截止日前選擇按兵不動，依然不願意放棄年輕的潛力股，「他們沒有給他找幫手，也不願意交易Curry，不願意交易Chris Paul，不願意交易Kuminga，不願意交易Wiggins，他們沒有給他帶來任何幫助。現在是他不可思議職業生涯的尾聲了，勇士卻在浪費時間。他們沒有幫助他，Draymond沒有幫助他，這就是為什麼他看上去如此沮喪。」

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