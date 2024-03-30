徐若熙大巨蛋名留史冊！愛妻IG突公布結婚喜訊「尾款用餘生來還」
中職35年開幕戰今（30）日在大巨蛋開打，味全龍本土王牌徐若熙先發5局無失分，投出5次三振，不僅投出職棒在大巨蛋歷史第一球，也拿下歷史的第一場勝投。賽後，徐若熙的愛妻在社群媒體Instagram宣布結婚消息，並向老公告白：「我知道你一直是個可以一起淋雨的人，但我還是想替你撐傘。」
記者路皓惟/綜合報導
此戰徐若熙有80顆球的限制，投完5局用了73球，其中44顆好球，5局投球中被僅被擊出2支安打，投出2次保送和5次三振，其中徐若熙在大巨蛋寫下許多第一次，包括歷史性的第一球，還在首局三振林立，飆出大巨蛋歷史第一K，以及大巨蛋歷史首勝和單場MVP。
中職開幕戰在味全龍贏球下落幕，徐若熙的太太也在IG上公布結婚喜訊，並標註徐若熙的帳號，「訂金已付，尾款就用餘生來還。我知道你一直是個可以一起淋雨的人，但我還是想替你撐傘。以前我們一起走過風風雨雨，從現在開始一起住在家裡。」
發文不到20分鐘，按讚數就已經突破2000個，粉絲也下面留言道恭喜：「幸福一輩子！！！」、「太好了!! 一定要幸福」、「龍之子的粉絲在這祝龍女永遠幸福」、「難怪今天那麼猛！」
今晚開幕戰先發已是徐若熙第3次進入大巨蛋投球，談到今日比賽的感覺，徐若熙表示：「覺得好像興奮大過於緊張，今天比較早到球場，原本應該好好休息的，但是太亢奮了所以一直到處走來走去。」徐若熙在賽前累積生涯96.1局投球，此役投滿5局退場，達成中職生涯100局里程碑。
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