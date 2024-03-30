納坦雅胡陷危機！以色列法院喊停正統猶太教徒補貼　兵役爭議受矚

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以色列全民皆兵，今年2月又延長服役年限，成年男子必須服3年兵役，女子則要服役兩年。然而，「哈雷迪教徒」卻能夠因研讀宗教經典獲得兵役豁免，這讓以色列社會越來越不滿，要求政府解除哈雷迪教徒們的「特權」。
哈雷迪教徒免服兵役的歷史可以回溯到以色列建國之初，當年政府允許約400位哈雷迪教徒全心投入《妥拉經》（Torah）的研讀，無需顧及其他世俗事務，許多哈雷迪教徒成年後也不找工作，持續全日研讀《妥拉經》，靠著政府的補貼維生。
隨著哈雷迪教徒人數越來越多，且以色列服役年限不斷延長，再加上近期以巴戰爭中的前線士兵傷亡，都讓這群豁免於兵役之外的哈雷迪教徒，成為許多以色列人的眼中釘，社會大眾心中不公平的被剝奪感越來越深。
不過，極端正統派堅持哈雷迪教徒應該獲得特殊待遇，稱哈雷迪教徒對宗教的虔誠「也像一支軍隊一樣在保護以色列」，批評法院的判決是對哈雷迪教徒的霸凌。
極端正統派長期以來是納坦雅胡政府的合作夥伴，納坦雅胡不願失去他們的支持，極端正統派已經揚言若被取消豁免兵役的特權，將退出納坦雅胡的執政聯盟。而戰爭內閣的中間派人士，則認為哈雷迪教徒的特權應該被取消。
對執政基礎相當薄弱的納坦雅胡來說，無論是失去極端正統派或中間派的支持，都可能會讓他失去總理位置，而從現況來看，想要兩面討好越來越困難，如何擺平這個危機，成為納坦雅胡的燙手山芋。
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