美國聯合航空又出事！空中遇風切被迫「重飛」　改降紐約州釀22傷

納坦雅胡陷危機！以色列法院喊停正統猶太教徒補貼　兵役爭議受矚

▲以色列最高法院日前裁定，禁止政府向符合入伍年齡的「哈雷迪」（Haredi）極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox Jews）提供補貼。圖為哈雷迪教徒在抗議活動中與警方拉扯。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列最高法院日前裁定，禁止政府向符合入伍年齡的「哈雷迪」（Haredi）極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox Jews）提供補貼。圖為哈雷迪教徒在抗議活動中與警方拉扯。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

以巴衝突持續，以色列最高法院日前裁定，禁止政府向符合入伍年齡的「哈雷迪」（Haredi）極端正統猶太教徒（ultra-Orthodox Jews）提供補貼，這項裁決或許比聯合國安理會的加薩停火決議，更加打擊以色列總理納坦雅胡（enjamin Netanyahu）的政治地位，納坦雅胡若無法搞定「哈雷迪教徒」免服兵役的爭議，他的執政聯盟恐將瓦解，面臨下台的命運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《美聯社》報導，納坦雅胡政府被以色列法院要求，於下週一提出一項「廢除極端正統猶太教徒特權」的計畫，納坦雅胡請求法院多給30天的寬限期，以色列最高法院尚未回覆納坦雅胡的請求，但發布一項臨時命令，禁止政府向符合入伍年齡的「哈雷迪教徒」提供補貼，臨時命令從下週一生效，似乎已經表明法院的態度。

以色列全民皆兵，今年2月又延長服役年限，成年男子必須服3年兵役，女子則要服役兩年。然而，「哈雷迪教徒」卻能夠因研讀宗教經典獲得兵役豁免，這讓以色列社會越來越不滿，要求政府解除哈雷迪教徒們的「特權」。

哈雷迪教徒免服兵役的歷史可以回溯到以色列建國之初，當年政府允許約400位哈雷迪教徒全心投入《妥拉經》（Torah）的研讀，無需顧及其他世俗事務，許多哈雷迪教徒成年後也不找工作，持續全日研讀《妥拉經》，靠著政府的補貼維生。

隨著哈雷迪教徒人數越來越多，且以色列服役年限不斷延長，再加上近期以巴戰爭中的前線士兵傷亡，都讓這群豁免於兵役之外的哈雷迪教徒，成為許多以色列人的眼中釘，社會大眾心中不公平的被剝奪感越來越深。

不過，極端正統派堅持哈雷迪教徒應該獲得特殊待遇，稱哈雷迪教徒對宗教的虔誠「也像一支軍隊一樣在保護以色列」，批評法院的判決是對哈雷迪教徒的霸凌。

極端正統派長期以來是納坦雅胡政府的合作夥伴，納坦雅胡不願失去他們的支持，極端正統派已經揚言若被取消豁免兵役的特權，將退出納坦雅胡的執政聯盟。而戰爭內閣的中間派人士，則認為哈雷迪教徒的特權應該被取消。

對執政基礎相當薄弱的納坦雅胡來說，無論是失去極端正統派或中間派的支持，都可能會讓他失去總理位置，而從現況來看，想要兩面討好越來越困難，如何擺平這個危機，成為納坦雅胡的燙手山芋。

更多「以巴戰火再起」相關新聞。

以色列稱將在加薩中部建立「人道主義避難區」　為進攻拉法做準備

不滿以色列？拜登疑「忘記麥克風沒關」　揚言跟納坦雅胡「攤牌」

加薩戰火陰影仍盤旋　復活節耶路撒冷舊城街頭一片寂靜

影／首度成功！安理會「加薩立即停火」決議通關　美投下棄權票

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞