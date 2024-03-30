「大港女神」滿島光來了！薄紗洋裝內在美見客 全場粉絲暴動
一年一度的「大港開唱」於今（30）日開始一連兩天在高雄駁二登場，今年的「大港女神」請來滿島光，她在晚上9點多時登上女神龍舞台，一連帶來多首經典歌曲。滿島光唱到嗨處，當場「脫掉」，露出裡頭白色薄紗洋裝，讓小可愛若隱若現，可以說是誠意十足。
記者吳雨婕／綜合報導
滿島光總共演唱7首歌曲，包含〈Suffocation〉、〈群青〉、〈eden〉，以及王菲的〈夢中人〉等，她開心向粉絲打招呼：「大家好，我是滿島光，你們想我嗎？一起吃飯吧！」還以台語「呷飽沒」問候歌迷，而今天她身穿白色薄紗洋裝，讓裡頭的金色小可愛若隱若現，一開始滿島光還穿著大外衣，唱到激動處當場脫掉，讓全場粉絲暴動。
滿島光之所以會選唱王菲歌曲的原因，是因為當年滿島光是以女團、唱跳歌手身分出道，在女團解散後，她一度陷入低潮，直到她看了王家衛執導、王菲主演的電影《重慶森林》，她深深被王菲精湛的演技打動，於是下定決心要成為這樣的演員，所以選唱〈夢中人〉有向偶像王菲致敬的意思在裡頭。
滿島光以《First Love初戀》、《四重奏》再度爆紅，去年她首次參與金馬獎頒獎典禮，與許光漢一起頒獎，不僅用中文打招呼，還突然喊出「我愛麵線」，成為當晚典禮的一大亮點。這次滿島光再度造訪寶島，大港開唱的主辦、閃靈團長Doris說，除了伴手禮不可少，也特別準備她愛吃的麵線。
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