NewJeans在台北！消息傳開粉絲氣炸鬧大 攻擊五月天阿信逼他刪文
南韓女團NewJeans今（30）日現身台北街頭被路人目擊拍照上傳，發文者慘被廣大粉絲攻擊，直擊照最終刪文處理，但消息已傳開，五月天阿信晚間也在IG、Threads分別寫下「NewJeans在台北，Old Jeans在高雄世運」，也無辜遭受波及，貼文被歌迷洗版謾罵，言詞攻擊性十足。
記者陳雅蘭／綜合報導
NewJeans此趟首訪台是為拍攝而來，幸運的台灣Bunnies（粉絲名）巧遇拍照留念，好心上傳Threads分享，卻被其他粉絲攻擊，發文者明明沒有打擾NewJeans，亦沒有鼓舞他人追星意圖，多數留言仍以「不要打擾她們」為由，要求當事人「刪文」，直擊照最終「成功被下架」，粉絲還出面發文道歉。
因為消息傳開，五月天阿信今晚結束高雄世運演出後，發文寫下「NewJeans在台北，Old Jeans在高雄世運」，也慘被NewJeans粉絲罵「蹭什麼蹭」、「人家沒有公開，拜託刪了吧」，阿信社群最後成戰場，被NewJeans粉絲攻擊洗版，最後也下架處理，成為第二位無辜刪文者。
Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein組成的NewJeans，是南韓第一大經紀公司「HYBE」旗下子公司「ADOR」的女團，推出的作品〈Attention〉、〈Hype Boy〉、〈Ditto〉、〈OMG〉、〈Super Shy〉傳唱度高，人氣漸漸直達一線歌手地位，5位成員貴為當紅女團，相信外出有一定完善、嚴謹的保護措施，應該不是路人想「打擾」，就能隨便且成功打擾到的對象，粉絲理性、有禮，相對能減少過度擔心的「被打擾」以及「讓成員留下不好印象」等狀況。
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