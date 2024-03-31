花式滑輪／杭州亞運金牌洪筱晴短曲輕鬆領先　陳毅帆成年組居第二

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義大利金牌組合Alice Esposito與Federico Rossi的高難度動作，獲得滿場的掌聲，這對世錦金牌組合周四首度來台，昨天剛去逛過101大樓，Federico Rossi說：「感覺臺北是一個很乾淨的城市，賽事的規劃也很好，民眾也非常友善。」兩人下場後也相當親民，包括選手、工作人員都爭相合照。
Federico Rossi說：「我們合作10年，因為要常做高難度動作，我曾經鼻子被踢到、門牙少了一顆。」但兩人也向所有選手說：「我們從小訓練就是為世界冠軍而努力，不管途中遇到任何挫折都必須堅持繼續走下去。」
在上午兒童女子組陣中有2010年廣州亞運花式滑輪溜冰金牌王筱筑的12歲女兒王曉晞首度在國際賽初試蹄聲，最終獲得銅牌。王筱筑目前已經半退休，這次比賽還擔任場務經理，而且前兩天總統盃還把女兒拉來當播音員，王曉晞說：「雖然當工作人員很辛苦，腳站的很酸，但今天我覺得對自己的表現覺得滿意，雖然很多人都會一直提到我媽的成績，有時確實會有壓力，但我會更努力練習的。」
雖然王筱筑身高僅151公分，但12歲女兒王曉晞已經有154公分身高，王筱筑說：「女兒是有一定的條件，而且在練習的毅力上比我好，曉晞常常跌倒，但很耐摔，常摔到頭暈休息一下，等頭不暈了就立刻再練。」王曉晞說：「小時是蠻怕摔的，但現在大了就比較不怕。」
下午眾所矚目的成年男、女組賽事，去年杭州亞運金牌洪筱晴第三位出場，可惜在第一個Double Axel時失誤跌倒，幸好她即時穩住，完成後面動作後，最終短曲以40.24分仍高居第1。
「很開心，這是我第一次在台灣比國際賽！」由於洪筱晴在寒假時還特別到義大利接受世界知名教練Luca D’Alisera和Patrick Venerucci的指導並進行更艱難技術的訓練，她說：「我很多動作都還在修改，試著讓動作更完美，所以，有些動作都還在適應中，在台灣的比賽不會想太多，只想順順著比完。」
由於去年杭州亞運成功摘金，2月剛滿20歲洪筱晴透露，確實有段時間給自己太大壓力，會有不能輸的壓力，但她說：「後來，陳毅帆跟我說過，『每次比賽後就重新歸零』，很開心這次看到一些小朋友很厲害，我很喜歡這種大霥一起進步的感覺。」
緊接著在成人男子組部份，曾於於2022年締造六度稱霸世錦賽的「台灣花式滑輪王子」陳毅帆今以中國武林風出場，但很可惜在Triple Loop也出現明顯失誤手觸地，最終短曲獲得55.33分，還被壓軸出賽的清大生林宜學以58.76分超越，曲暫列第二，但陳毅帆的好心情沒受到影響，他說：「我前一次在台灣比國際賽已經是2013年台灣舉辦世錦賽時，那已經好久以前的事，很開心可以在台灣舉行國際賽，協會也很不容易，舉辦得很有規模的感覺。」
雖然短曲暫居第2，但陳毅帆說：「主要是Triple Loop失誤用加上後面組合跳也沒上去，因為我的動作分數評分都比較高，目前都在調整狀態中，今年希望整組動作提升完成度，這樣就可以拿滿分數，像我去年亞錦賽65分，若我這組動作更完整，光技術分就可能達50分，明天長曲更希望可以穩穩完成。」
至於意外壓倒「台灣花式滑輪王子」陳毅帆的林宜學說：「毅帆學長我們所有人的目標，但真沒有預料到能在短曲取得領先，能對大學長取得領先，對我來說意義重大。」由於到清大唸雙學位，林宜學每周三當日來回新竹、台北，周五、六、日再回來台北訓練，他開玩笑的說：「客運的車票我都已經用了五大本，每天最多睡6小時，但因為這都是我自己喜歡的不會累，在車上也可以睡覺。」
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