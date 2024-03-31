2024企業女子壘球聯賽開打！新世紀黃蜂洋投Alyson一日兩勝

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企業女壘今年口號「夢 New Dream」象徵新球季帶來許多新改變，新賽制、新陣容、新球隊，也帶來不一樣的新夢想，六隊中最特殊就是U18培訓隊，以賽代訓，也為未來名古屋亞運會的中華隊增添不少生力軍。
開幕第一場比賽，洋投Alyson運用變速球跟直球搭配，讓福添福嘉南鷹遇到苦頭，嘉南鷹由國手柯夏愛先發，雖然福添福嘉南鷹在第一局靠著李思詩適時安打先馳得點，卻在3局被林宜穎、池亦庭連續安打追平，洪媺敲出2分打點關鍵安打超前，最終靠著Alyson完投拿下勝利，MVP由洪媺拿下。
第二場賽事，中華U18女壘培訓隊遇到學姊台中兆基穿山甲，U18代表隊表現很優異，對上先發投手杜雅婷，第一局就林瑋琪獲保送開啟攻勢，靠著壯金鈴、姜羽薇連續安打和失誤，一舉攻下3分。
3局上由姜羽薇又敲出二壘安打，一口氣追加2分，但兆基穿山甲後來居上，由石佳青、高沛均等連續安打串連，先單局追3分，又在4局靠著高飛犧牲打追回1分，關鍵6局下石佳青一棒又打回超前分，讓學妹吞下敗仗。
開幕戰第三場賽事，新世紀黃蜂再度迎戰臺北臺產熊讚，新世紀黃蜂派出「本土王牌」蔡珈蓁上場先發，對上王真慧，4局上新世紀黃蜂先取分，但Alyson在4局下1出局滿壘登板，臺北臺產熊讚溫雅柔擊出2分打點安打，先追平比數。
臺北臺產熊讚周志凌再補上1分打點安打，以3比2超前。新世紀黃蜂在6局下開啟逆轉節奏，楊妤婕安打追平比數，顏綺翾、林鳳珍、蘇奕璇連續安打，最終以6比3擊敗臺北臺產熊讚，順利取得一日兩勝。