LOL／PCS季後賽戰績、賽程！PSG橫掃CFO晉級冠軍賽　FAK明戰SHG

2024企業女子壘球聯賽開打！新世紀黃蜂洋投Alyson一日兩勝

▲新世紀黃蜂洋投Alyson一日兩勝，企業女子聯賽開幕戰。（圖／壘協提供）
▲新世紀黃蜂洋投Alyson一日兩勝，企業女子聯賽開幕戰。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2024企業女子壘球聯賽，新球季（30）日（週六）在台北青年公園棒球場開打，開幕日首戰由去年霸主新世紀黃蜂迎戰福添福嘉南鷹，新世紀黃蜂在回歸洋投Alyson Spinas-Valanis發威狀況下，先是在首戰以7局僅失1分好投，終場以3:1擊敗福添福嘉南鷹，之後對臺北臺產熊讚後援3.2局無失分，單日拿下2勝，另外中華U18年輕小將，對上兆基穿山甲，石佳青擊出超前分，最終以6:5勝出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
企業女壘聯賽今天在青年公園棒球場舉行開幕戰，理事長林昆漢勉勵球員要「全力以赴」，他也特別感謝長期參與的贊助夥伴，教育部體育署、中華職棒、AREA02、Hooters、Da Village、Mizuno、亨泰光學、台中市政府等相關單位大力支持。

企業女壘今年口號「夢 New Dream」象徵新球季帶來許多新改變，新賽制、新陣容、新球隊，也帶來不一樣的新夢想，六隊中最特殊就是U18培訓隊，以賽代訓，也為未來名古屋亞運會的中華隊增添不少生力軍。


開幕第一場比賽，洋投Alyson運用變速球跟直球搭配，讓福添福嘉南鷹遇到苦頭，嘉南鷹由國手柯夏愛先發，雖然福添福嘉南鷹在第一局靠著李思詩適時安打先馳得點，卻在3局被林宜穎、池亦庭連續安打追平，洪媺敲出2分打點關鍵安打超前，最終靠著Alyson完投拿下勝利，MVP由洪媺拿下。

第二場賽事，中華U18女壘培訓隊遇到學姊台中兆基穿山甲，U18代表隊表現很優異，對上先發投手杜雅婷，第一局就林瑋琪獲保送開啟攻勢，靠著壯金鈴、姜羽薇連續安打和失誤，一舉攻下3分。

3局上由姜羽薇又敲出二壘安打，一口氣追加2分，但兆基穿山甲後來居上，由石佳青、高沛均等連續安打串連，先單局追3分，又在4局靠著高飛犧牲打追回1分，關鍵6局下石佳青一棒又打回超前分，讓學妹吞下敗仗。

開幕戰第三場賽事，新世紀黃蜂再度迎戰臺北臺產熊讚，新世紀黃蜂派出「本土王牌」蔡珈蓁上場先發，對上王真慧，4局上新世紀黃蜂先取分，但Alyson在4局下1出局滿壘登板，臺北臺產熊讚溫雅柔擊出2分打點安打，先追平比數。

臺北臺產熊讚周志凌再補上1分打點安打，以3比2超前。新世紀黃蜂在6局下開啟逆轉節奏，楊妤婕安打追平比數，顏綺翾、林鳳珍、蘇奕璇連續安打，最終以6比3擊敗臺北臺產熊讚，順利取得一日兩勝。

蔡其昌挺中華棒球隊「輸球沒懲罰制度」　網議論：在偷臭籃協？

中職／大巨蛋掀棒球熱！開幕戰將寫歷史紀錄　熱身賽場均破3000人

大巨蛋怎麼從棒球場「改打籃球」：歷時72小時佈置、管制穿高跟鞋

曾豪駒接任世界棒球12強中華隊主帥！中職秘書長楊清瓏透露原因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞