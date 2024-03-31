樊振東爆冷出局！才剛丟球王寶座 WTT仁川冠軍賽又輸給巴西一哥
2024年WTT仁川冠軍賽爆出大冷門，30日的男單四強戰，世界第2的中國好手樊振東面對巴西名將Hugo Calderano，激戰6局後以5：11、8：11、9：11、11：6、11：8、5：11出局。樊振東之前才剛剛把世界球王頭銜輸給王楚欽，這一戰王楚欽沒打，他卻連自己的半區都守不住，恐再次影響外界對自己的評價。
記者黃建霖/綜合報導
Calderano是巴西名將，目前世界排名第8，之前曾被仍戲稱是在較弱的美洲區刷「積分」，現在27歲和樊振東同齡，此前他依序淘汰日本選手戶上隼輔，接著連戰勝法國的Alexis Lebrun、Felix Lebrun兄弟檔。
樊振東這次賽事是頭號種子，此前連續戰勝松島輝空和Patrick Franziska，8強則擊敗張本智和，打得相當順利。球王王楚欽沒打，本來他奪冠應是志在必得，想不到在這一戰踢到大鐵板。
生涯與Calderano交手，樊振東取得8勝1敗的絕對優勢，上一站在新加坡大滿貫賽落敗後，他將世界第一寶座丟給王楚欽，這一站本是樊振東證明自己能穩定贏下外戰的機會。
雖然樊振東和陳夢的情況不同，基本上可以去巴黎奧運挑戰單打項目，不過這一場比賽對他來說至關重要，沒想到上來就被狀態絕佳的Calderano連拿3局，之後想要回神，但已經為時已晚，最終以局數2:4落敗。
賽後Calderano總結3點自己今天能夠贏球的原因，包括：狀態絕佳、打得更加積極主動，搶先出手進攻、以及進攻失誤較少等等。主要來說，還是樊振東自己有些起伏，導致比賽中無法展現客觀實力。
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