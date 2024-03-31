造車新勢力翻了？中國威馬汽車負債900億　創辦人落跑、高層遭逮

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威馬汽車目前已經陷入嚴重資不抵債的局面。重整案材料顯示，33.76億元被確認的債權金額編入了威馬科技集團的債權表。據重整案提及的審計報告，威馬科技集團經審計後帳面資產總額為39.88億元，負債高達203.67億元。威馬科技集團在一份評估報告中對總資產的評估值為41.07億元，總負債評估值為193.05億元。
與此同時，中國當局也對威馬汽車內部違法問題展開調查。據悉，威馬內部多名高層因涉合同詐騙、致國有資產流失、職務侵佔等已經被相關部門調查。其中包括造成威馬停擺的核心管理層侯海靖、方某、肖某、周某（威馬N多公司的法定代表人）、向某某等多人已被相關部門控制。
去年9月10日，威馬汽車創辦人沈暉透過中國社群平台微博發文，表示「這週出差去了慕尼黑，然後紐約。好事多磨，靜待花開」，不過微博後台IP顯示，沈暉這條微博發自北京。自從2023年2月17日轉發威馬汽車經營狀況相關聲明後，沈暉的個人社交微博IP地址就從上海變成了北京，但威馬汽車總部位於上海，創辦人社交帳號的IP卻持續顯示在北京，引起外界懷疑。對此，有威馬汽車員工透露，沈暉社交平台已交由代理公司運維，沈暉早已金蟬脫殼逃往國外。
威馬汽車成立於2015年，曾是造車新勢力頭部陣營中的一員，先後3次嘗試上市無疾而終。 後因經濟下行及競爭激烈，進入2023年之後，威馬汽車風波不斷，接連被爆出裁員減薪、停工停產、門市關閉、股權凍結等事件；2月的時候，威馬員工大部分被停薪留職，去年10月聲請破產。