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牧倫斯爆氣甩衣「出場」！李愷諺還原經過：我就是請他專注一點

▲新北國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）昨天在比賽中和隊友李愷諺、楊敬敏發生爭執，情緒失控、竟直接甩球衣離場，也被國王球團解約。（圖／國王球團提供）
▲新北國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）昨天在比賽中和隊友李愷諺、楊敬敏發生爭執，情緒失控、竟直接甩球衣離場，也被國王球團解約。（圖／國王球團提供）

記者黃建霖/綜合報導

P.League+新北國王洋將牧倫斯（Byron Mullens）昨天在比賽中和隊友李愷諺、楊敬敏發生爭執，情緒失控、竟直接甩球衣離場，國王賽後也火速將其開除。李愷諺在記者會上還原事發原因，當下他對牧倫斯指向場外，就是想告訴對方「不要用這種方式打球」，牧倫斯依然故我，自己就直接請他離開。

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對於牧倫斯的行為，國王球團痛批他在比賽自行中途離場，極度不尊重團隊與比賽，也即刻宣布牧倫斯本季不再出賽，並將進行後續聯盟註冊名單註銷，雙方就此分道揚鑣。

賽後國王總經理毛加恩出席記者會，直言不會容忍破壞團隊氛圍的事，「沒有個人比團隊的任務更重要，這件事情我們從開季就一直在忍受，因為某一名球員能力很好，睜一隻眼閉一隻眼，希望改變他。我們真的努力了，球員教練團都努力了，從今天開始我們不會再一味忍耐。」

而與牧倫斯發生爭執的楊敬敏也表示，自己知道牧倫斯在場上的脾氣比較暴躁，確實會對球隊造成影響，特別是現在是賽季重要階段，這些事情不能被允許，自己作為資深球員，看到不對的事情必須指正。

▲李愷諺不爽籃協提打國家隊依表現懲處，IG發文：誰還敢打。（圖／國王球團提供）
▲與牧倫斯有比較大動作衝突的李愷諺，則是還原當下經過，「我就是請他專注一點，不要用這種方式打球」。（圖／國王球團提供）
而在比賽中，與牧倫斯有比較大動作衝突的李愷諺，則是還原當下經過，「我就是請他專注一點，不要用這種方式打球，他可能覺得我們不支持他，我就直接跟他說：『請你離開吧』。」

李愷諺也坦言自己當下真的有點情緒，因為牧倫斯的行為真的是在破壞球隊氣氛。

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