愚人節太鬧！王品火鍋芋頭吃到飽 達美樂賣「氣死義大利人披薩」
迎接4月1日愚人節，美食餐飲業者也卯足全力開玩笑，王品集團派出火鍋邪教「芋頭」挑戰大家信仰，嚮辣麻辣鍋滿滿芋頭堆成塔、和牛涮肉芋壽司、聚日式鍋物雙人瀑布芋，通通不打算開賣！倒是青花驕「芋頭半價」活動，還有4大品牌更推出自助吧芋頭專區，要讓大家可以「芋頭吃到飽」。達美樂更鬧，認真開賣「氣死義大利人披薩」，暗黑加料升級、在披薩上給足半顆鳳梨的量。
記者蕭涵云/綜合報導
王品6大火鍋歡慶「芋人節」認真開玩笑，麻辣鍋端上嚮辣芋頭塔、旬嚐精緻鍋物芋光寶盒散壽司、和牛涮肉芋壽司、尬鍋好優芋・炒雞火鍋、聚日式鍋物雙人瀑布芋、青花驕芋青雙驕，火鍋邪教「芋頭」的各種美味，看得大家目瞪口呆，還好王品通通不打算推出，只用惡搞圖片挑戰大家信仰。
不過，王品也不全然只是開玩笑，即日起至4月5日，還是幫熱愛芋頭火鍋的朋友實現願望。活動期間，聚、和牛涮、嚮辣、尬鍋4大品牌自助吧將推出「芋頭專區」，芋頭控記得挑對餐廳來個「芋頭吃到飽」，還有芋仙芋食「霜淇淋」；青花驕則有「芋頭半價」優惠活動；到旬嚐精緻鍋物用餐就招待「芋泥紫米粥」，幸福滋味好濃稠。
而達美樂今年也認真開賣「氣死義大利人披薩」，4月1日至4月3日期間限定、認真開賣「氣死義大利人披薩」，粉專小編認真透露，雖然「產品以實物為主」，但絕對暗黑加料升級、在披薩上給足半顆台農17號金鑽鳳梨的量，外帶外送只要399元。還被網友稱讚「明顯做法簡單，內場友善」，很會挖苦隔壁必勝客的烏龜棚，令人莞爾。