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劉亦菲現蹤香港！私下1舉動被拍「登地鐵標語」　面子瞬間掃地

▲劉亦菲到香港遊玩私下咬手的舉動被拍，竟登上香港地鐵廣告板，面子瞬間掃地。（圖／劉亦菲微博）
▲劉亦菲到香港遊玩私下咬手的舉動被拍，竟登上香港地鐵廣告板，面子瞬間掃地。（圖／劉亦菲微博）

記者薛羽彤／綜合報導

36歲大陸女星劉亦菲以《神鵰俠侶》、《天龍八部》等劇走紅，因長相富有仙氣，被稱為「神仙姐姐」。近日她被直擊現身香港海洋公園，卻因咬手的舉動被拍，竟因此登上香港地鐵標語，讓眾人笑翻「劉亦菲：我不要面子的嗎？」

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▲劉亦菲吃手模樣全被拍下來。（圖／微博）
▲劉亦菲咬手模樣全被拍下來。（圖／微博）
劉亦菲日前被民眾直擊現身香港海洋公園，她身穿黑色外套和黑褲，還戴著墨鏡，一身低調裝扮，仍遮不住她的明星光環。劉亦菲在觀賞海洋生物時不經意咬手指、撕嘴皮的舉動全被拍下來，事後居然還登上香港地鐵的標語，上面寫道「劉亦菲低調來港遊樂園，邊咬手指邊看海洋生物」，引起網友熱議。

▲劉亦菲咬手的舉動竟登上香港地鐵廣告板。（圖／微博）
▲劉亦菲咬手的舉動竟登上香港地鐵廣告板。（圖／微博）
事實上，香港地鐵內廣告版，不時會出現各類新聞標題，讓民眾搭車時也快速了解資訊，劉亦菲不經意的小動作被拍，還被放在地鐵上廣告板廣大宣傳，網友看到笑說：「這是劉亦菲第一次感覺社死吧」、「劉亦菲：我不要面子的嗎？」、「劉亦菲坐地鐵看到要氣死了」、「這麼要面子的菲菲，現在全世界都知道她撕嘴皮咬手指，求心理陰影面積」、「劉亦菲：沒人跟我說現在撕個嘴皮要被全網通報啊」。

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