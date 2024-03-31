牧倫斯爆氣離開新北國王！李愷諺深夜發文「無法再讓他傷害團隊」
PLG聯盟新北國王洋將牧倫斯，昨（30）日晚間賽事，在比賽中脫下球衣離場，甚至與隊友楊敬敏、李愷諺當眾爆發口角衝突，不但慘遭球團直接開除，李愷諺深夜也在IG限時動態發文，再次強調無法接受牧倫斯傷害團隊，李愷諺表示：「所有事情都有前因後果的，我們幾位年長的球員也為此開了幾次會，很遺憾還是看到這樣的結果。」
記者吳政紘/綜合報導
30歲的李愷諺透露，自己跟楊敬敏等資深球員，知道牧倫斯的問題後，希望他離開，當下就是希望他不要再「破壞」團隊。
牧倫斯之前就傳出可能有情緒障礙等問題，但在球場也是常有火爆情緒作為，李愷諺則表示：「但我不能接受在球場上，做出傷害球隊、影響比賽的事情發生。」李愷諺還特別強調，自己沒有「追蹤」牧倫斯，因為本來就沒有私底下有交集。
35歲的牧倫斯，曾在NBA效力5個賽季，曾經待過雷霆、山貓、快艇和七六人等隊，上季返台回鍋新北國王，助隊勇奪例行賽龍頭，一度有機會幫助新北國王在今年奪冠，但他的問題主要還是在他自己。
新北國王總經理毛加恩在牧倫斯「暴走」後，火速宣布開除，並形容他的脾氣就像「炸彈」，無法再讓他脫序行徑破壞整個團隊。
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