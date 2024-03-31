米酵菌酸無色無味難察覺！醫曝做「3件事」防中毒 最後1點最重要
台北知名素食「寶林茶室」食物中毒案已釀2死，初檢為「米酵菌酸」釀禍，但米酵菌酸無色無味難察覺，引發人心惶惶，驚喊不敢吃粿條、河粉、腸粉與酸辣粉等美食。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇分析米酵菌酸特性，提醒做好分裝食材、現做現吃及低溫保存等3件事可預防，尤以「低溫保存」最重要。
記者徐銘穗/綜合報導
米酵菌酸是由Burkholderia gladioli伯克霍爾德氏菌（唐菖蒲椰毒病株）產生的致命毒素。姜冠宇指出，伯克霍爾德氏菌（唐菖蒲椰毒病株）有非常多宗族要一起共生，並且要在極為營養的環境，含有蔗糖、纖維素、胺基酸，要有一定的溫度，達成滋生和產毒的要件，所以食物做到以下三項就能避開細菌產毒的要件。
第一：食材分裝
單一食材要單獨包裝，不要混合散裝，這樣環境會比較單純。也可預防上述米酵菌酸「共生」特性。
第二：現做現吃
姜冠宇提醒，不要說炒好的一盤菜就放在那邊，避免因環境等因素導致食材變質或衍生有害物質。
第三：低溫保存
姜冠宇指出，這一點最重要，要避免25度到35度常溫偏高溫的溫度，這樣即便它落地生根，只要做到低溫保存，那都能達到說避免產毒的要件，就能安心享受台灣美好的飲食文化。
據疾管署昨（30）公布資訊，寶林茶室食物中毒案累計28人經醫院通報，其中2人死亡、5人加護病房搶救、2人一般病房治療、其餘19人返家休養中；年齡最小者10歲，最大者66歲；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。稍早公布採檢裸條等食材未檢出米酵菌酸，仍待調味料等檢驗結果釐清。