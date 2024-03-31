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分析俄烏戰爭牽動兩岸關係　吳釗燮：美若停援恐壯大中國侵台野心

▲紐時專訪吳釗燮：美持續支援被侵略的烏克蘭 對嚇阻中國至關重要!
▲紐時專訪吳釗燮：美持續支援被侵略的烏克蘭 對嚇阻中國至關重要!

記者陳宜加／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受美國《紐約時報》（The New York Times）專訪，議題鎖定在烏俄戰爭造成台灣與中國，以及與中東國家關係變化。吳釗燮認為，美國援助烏克蘭，實現友好承諾，一旦停止，中國將大肆操作假訊息，恐進一步讓台灣人民不信任美國，更可能將壯大中國對台動武的野心，提高犯台可能性。

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吳釗燮接受專訪相關內容，以「台灣外交部長稱美國援助烏克蘭對嚇阻中國至關重要」（Taiwan’s Top Diplomat Says U.S. Aid to Ukraine Is Critical for Deterring China）為題刊出。

針對美國可否放棄烏克蘭，吳釗燮認為萬萬不可，因為全球局勢相互關聯，不能單看單一戰場，若俄羅斯佔領了更多烏克蘭土地，將被視為威權國家獲勝，尤其俄羅斯、中國、北韓及伊朗等威權國家沆瀣一氣，因此美國對於遭威權獨裁國家侵略的國家給予支持，至關重要。

吳釗燮分析，美國若停止提供烏克蘭軍備，將成為中國政治的宣傳素材，擴大散播有關美國不是可靠夥伴的假訊息；若烏克蘭戰敗，中國將解讀為持續對台行動，美國及其盟友最終都會收手，誤認俄羅斯行、中國也行，壯大對台動武的野心，提高犯台可能性。

吳釗燮指出，中國持續透過假訊息動搖民主國家團結，例如2021年美國從阿富汗撤軍後，中國透過國營媒體、社群媒體散播美國任何承諾都不牢靠的訊息，當時台灣也承受了一波巨大的認知作戰。此外，中國不斷協助宣傳俄羅斯侵略烏克蘭的論述，強調是北約擴張迫使俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）攻打烏克蘭，以及美國不會支持烏克蘭到底等內容。

吳釗燮表示，俄烏戰爭期間，台灣與部分中東歐國家關係更為緊密的背後原因，其一、這些國家經歷過前蘇聯共產的統治，因此支持民主台灣；另外，經濟上相較中國「帶路」計畫的空虛承諾，台灣帶來更多實質效益；最重要的因素是，中國支持發動侵略的俄羅斯，而台灣無私協助烏克蘭，使這些國家深感需與理念相近國家合作，防止類似情況再發生。基於這些連結，台灣與中東歐國家關係不斷提升。

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