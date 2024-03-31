NBA／Isaiah Thomas獲第2份10日短約！將繼續輔佐太陽「三巨頭」
Isaiah Thomas在離開聯盟兩年後，在今年球季以10天短約重返NBA加盟鳳凰城太陽，隨著合約即將到期，鳳凰城太陽在今（31）日表示，「球團將與Isaiah Thomas簽下第2份10天短約。」
記者張志宇/綜合報導
Isaiah Thomas在第一張10天短約內，僅有2場出賽機會，場均出場僅有4.5分鐘，拿下2.5分、1助攻的表現，雖上場時間不多，但Isaiah Thomas深受太陽迷喜愛，球迷們曾在本月24日交手聖安東尼奧馬刺的比賽中，因球賽早早進入垃圾時間，在末節9分30秒時，觀眾齊喊「我們要Isaiah Thomas」。
對於太陽的此番操作，美媒則分析，「太陽目前除了三巨頭外，在板凳中沒有穩定得分點，雖Isaiah Thomas現在上場時間不多，但只要他能在有限的時間上場，並紓緩球隊火力斷層，甚至擔綱起組織者的角色，將對太陽衝擊季後賽有很大的幫助。」
Isaiah Thomas最近一次在NBA賽季出賽，是在21-22球季，當時他夏洛特為黃蜂效力，在有出賽的17場比賽中，場均僅上陣12.9分鐘，就能貢獻8.3分、1.4助攻、1.2籃板，若能恢復此水準，這份合約對太陽來說可說是物超所值。
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