MLB／前田健太挨3轟沒輸！隊友火力相挺 延長賽老虎7:6擊敗白襪
美國職棒大聯盟日籍35歲右投前田健太在休賽季，以2年2400萬美元（約台幣7.6億）加盟MLB底特律老虎，在今（31）日迎來老虎生涯初登板，但表現不盡理想，對芝加哥白襪僅投4局就挨3轟失6分退場，但老虎仍在延長賽10局上，靠著Carson Kelly關鍵安打超前，終場就以7:6賞給白襪2連敗，老虎則是拿下2連勝。
記者張志宇/綜合報導
前田健太本場表現十分不理想，首局就被白襪砲手Luis Robert Jr.掃出2分砲，來到2局下又被Braden Shewmake敲出陽春砲，隨後在3局又被Luis Robert Jr.擊出2分砲，總計今（31）日共主投3.1局，就被敲出7安失掉6分（全為自責分），本季防禦率暴漲至16.20。
對於本場比賽表現，前田健太也透過翻譯表示，「我認為今天的狀況十分不理想，我的狀態不好還在調整，下一場我必須做得更好。」
雖先發前田健太僅投3.1局就失掉6分，但老虎打線仍以火力力挺，雙方前7局打完戰成6:6平手，前田健太因此逃過敗投，老虎則是在延長賽10局，靠著捕手Carson Kelly在得點圈有人時，掃出適時安打送回超前分，終場就以7:6擊敗白襪收下2連勝。