天氣預報／今明雷雨炸全台！清明連假「2地」再掃雨 放晴時間曝
今（31）日，台灣各地天氣持續維持不穩定的情況，天氣風險公司分析師歐宗學指出，鋒面南下全台各地都有短暫陣雨或雷雨機會，中部以北地區雨勢較大，明（4/1）白天，各地仍有雷雨發生機會，才會趨緩，週二（4/2）各地晴到多雲，清明連假期間，北部、東北部可能會有局部短暫雨，下週日（4/7）會再次有鋒面通過，帶來局部較明顯的雨勢，
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署說明，今日鋒面接近，中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部、東北部及東部有局部短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部大雨，南部地區有局部較大雨勢發生；氣溫部分，今日北部、宜蘭攝氏21至27度，中部、花蓮攝氏24至29度，南部、台東攝氏26至31度。
歐宗學表示，明天波鋒面持續往南移動，白天期間，各地大氣環境持續不穩定，都還是有相似的短暫陣雨或雷雨發生機會，預估夜間鋒面減弱，隨著不穩定區域離開，各地天氣會逐漸轉好，除了降雨停止以外，雲量也會減少、由陰天漸轉多雲天氣。
週二水氣偏少，各地晴到多雲天氣、降雨機率低，午後山區附近有雲量增多帶來零星短暫陣雨的機會，穩定天氣持續至週三（4/3）。清明連假期間，華南雲系發展變活躍，並通過台灣北方，不排除可能會對北部、東北部造成影響，除了雲量較多，也可能會有些局部短暫雨。
歐宗學提醒，目前看來，天氣最不穩定的一天可會是下週日收假日當天，會再次有鋒面通過，帶來明顯雨勢。不過近期天氣預測不確定性較高，如果有安排戶外活動的話，民眾務必持續留意最新的天氣預報資訊。