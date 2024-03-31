MLB／54億王牌Aaron Nola狂失7分被打爆！費城人4:12不敵勇士
美國職棒大聯盟（MLB)費城費城人在休賽季與王牌Aaron Nola，達成一份7年1億7200萬美元（約54億6100萬台幣）的超級大約，在今（31）日本季初登板卻出師不利，面對國聯超級強隊亞特蘭大勇士，僅投4.1局就被敲出12安失掉7分，費城人終場就以4:12不敵勇士苦吞2連敗，Aaron Nola則是吞下本季首敗。
記者張志宇/綜合報導
本戰Aaron Nola表現並不符合王牌身價，首局就被勇士Ozzie Albies掃出2分砲，進到二局在二、三壘有人時，又被Travis D’Arnaud、Jarred Kelenic敲出連續安打失掉3分，來到4局又被四棒Matt Olson掃出陽春砲，與Jarred Kelenic得點圈事實敲安攻下2分。
Aaron Nola本場主投4.1局用83球（54顆好球），主投4.1局被敲12安、包括2轟失掉7分（全為自責分），僅投出2次三振吞下本季首敗，賽後防禦率更是暴漲至14.54，本戰的身手十分不符合他54億的身價。
對於本場表現不如預期，Aaron Nola則透露，「他們從1到9棒都很有殺傷力，他們每年都很強大，他們今天比賽的揮棒非常好，用了很多技巧將球打進場內，最終對我與球隊造成傷害，我會在下一場把自己調整好的。」
費城人主帥Rob Thomson也談到Aaron Nola本場的表現，「說實話，我認為勇士的打者都沒有紮實擊中Aaron Nola的球，但這就是勇士隊，他們的打擊實在太好了。」
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