何厚華癌逝！巫啟賢、潘越雲現身告別式 孫耀威跨海送花籃哀悼
曾創作歌曲《怨蒼天變了心》、《有多少愛可以重來》的知名作詞人何厚華3月15日因鼻咽癌病逝，享年59歲，令許多圈內好友相當不捨，親友今（31）日在桃園為他舉辦告別式，資深歌手巫啟賢、潘越雲、周治平特地前來送好友最後一程，忍不住紅了眼眶默默掉淚，現場氣氛哀戚，香港歌手孫耀威與他亦師亦友，他和老婆陳美詩送上花籃悼念何厚華這位摯友，「感恩上帝有最好的安排，讓你出現在我生命中」，語氣充滿不捨。
記者江芷稜／綜合報導
就讀中原大學數學系畢業的何厚華，1989年加入「藍與白唱片」擔任企劃，曾擔任巫啟賢的經紀人，雙方建立深厚交情，因擁有優秀的作詞功力與企劃能力，一路晉升飛碟唱片、金點唱片、EMI唱片、新力唱片等國內外大公司音樂主管，操盤許多名歌手作品，為梁朝偉、孫耀威、鄺美雲寫下經典作品〈錯在多情〉、〈愛火〉、〈容易受傷的女人〉， 離世前仍是中原大學、師範大學助理教授。
何厚華早年奔波兩岸等地工作，忽略身體病痛，2004年突然發現罹患鼻咽癌第三期，開始長期與癌症對抗。他曾透露，因電療與化療一度喪失記憶，治療過程相當痛苦，他將心路歷程寫在部落格上並集結成書，鼓勵罹癌病友，繼續把愛傳出去，一直都給人積極樂觀的正面形象，沒想到他年初在臉書上透露身體不適，沒過多久就撒手人寰，讓親友相當遺憾。
親友今日上午8時在桃園中壢大愛生命紀念會館為他舉行追思禮拜，圈內好友巫啟賢、周治平、金瑞瑤、潘越雲都到場致哀，孫耀威與老婆陳美詩因為工作不克前來，改送上花籃哀悼。孫耀威原本在他病重時就打算買好機票要來台灣見他，可惜時間上趕不及，他在花籃上寫著：「何老師，你是我恩師、 共患難的兄弟、無所不談的摯友。感恩上帝有最好的安排，讓你出現在我生命中，非常不捨，謝謝你，非常不捨，但我們天家再見，永遠愛你。」向摯友表達無盡的思念。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道