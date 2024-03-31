山本由伸真的超威！首局狂飆3次三振 與韓國道奇海外賽判若兩人
山本由伸是真貨！大聯盟洛杉磯道奇隊出戰聖路易紅雀，日籍王牌山本由伸，今（31）日迎來他在道奇隊主場首秀，結果他首局就狂飆3次三振，並且在3局投完就狂飆4次三振，跟他在韓國首爾海外開幕戰的表現判若兩人，山本由伸有機會拿下本季首勝，目前道奇跟紅雀戰成0:0平手，日籍好手大谷翔平先發出賽，並在首打席就敲安，「日本連線」也是觀戰焦點。
記者吳政紘/綜合報導
山本由伸首局對紅雀強勁打線，Brendan Donovan、Paul Goldschmidt、Nolan Gorman全部用三振讓對手出局，山本擁有多種變化球，速球約在96英里（約154公里）左右，搭配快速指叉球，還有變速、伸卡球等球種，他4局投完被打1安打無失分，狂飆4次三振。在美職「單局三振3出局」會以「strikes out the side」來形容。山本由伸也達成此成就。
山本由伸以入札方式進入大聯盟，道奇開出12年3.25億美元大約，支付方式為，山本由伸2024年年薪為500萬美元，明年1000萬美元、2026年1200萬美元，若是2027到2029年年薪皆為2600萬美元，2030到2031年為2900萬美元，2032到2035年年薪則為2800萬美元。
由於下雨狀況，5局打完，道奇隊跟紅雀隊因雨暫停，球隊馬上拉開大帆布「停賽」，不過山本由伸是否再出賽，要看雨勢大小而定。
山本由伸在海外賽慘遭打爆，他僅投1局被打4支安打狂失5分吞下敗投，但這場他休息天數拉到10天，山本也找回身手。
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