張學友演唱會門票搶不到！呂秋遠改編〈吻別〉訴苦 引2萬人共鳴
歌神張學友將在5月31日起，一連兩週在台北小巨蛋舉行6場「張學友60＋巡迴演唱會」。昨（30）日下午1點26分門票開賣，6場共6萬張門票不到1小時就完售，可見歌神魅力，連知名律師呂秋遠也沒搶到，他改變張學友夯曲〈吻別〉，訴說無奈心情，吸引2萬多人共鳴。
記者薛羽彤／綜合報導
呂秋遠常在臉書上對時事發表看法，此次張學友來台開唱，造成萬人瘋搶，許多人搶不到上網發文抱怨，呂秋遠也是苦主之一，他改編張學友夯曲〈吻別〉訴說無奈心境，歌詞中寫道「總在剎那間，有一些瞭解，學友的票，不可能會出現」、「我想喝穩潔，在無人的街。買黃牛票我肯定拒絕。我想喝穩潔，在沒睡的夜。我的心非常想要靠悲。」
呂秋遠一針見血的歌詞，引發網友共鳴，吸引2萬多人朝聖，「一樣搶不到+1」、「你的歌真的是太療癒」、「真的1:26準時在那邊轉圈圈」、「呂秋遠完全寫出我的心情」、「轉到花兒都謝了」、「兩台電腦兩台手機，開了外掛都搶不到，一堆搶到的是怎麼買的」。
張學友得知門票售罄喜訊後，透過經紀公司表示：「非常開心，很久不見台灣歌迷了，非常想念大家，希望很快可以見面。」6場演唱會門票已經完售，但依舊有不少粉絲向隅，《NOWnews今日新聞》詢問主辦單位超級圓頂有沒有加場可能，主辦單位回應：「目前正在努力溝通加場，希望很快會有好消息。」
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