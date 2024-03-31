清華大學首屆醫學生披上白袍！學士後醫學系21名學生將赴醫院實習

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清華大學校長高為元為第一屆醫學生獻上祝福，他表示，一件衣服不只是布料及鈕扣，還有它的功能性及代表性。譬如說運動選手及消防員的服裝能提升更佳的效能與保護性；駕駛客機的機長制服有其代表性，能帶給乘客信賴感；醫學生的白袍也兼具這樣的功能性與代表性，「從今天開始，它將能激發你的責任感，也帶給病患信任感與安全感，意義非凡。」
清華大學生命科學暨醫學院院長高瑞和指出，白袍典禮在醫學生涯上是一個重要的里程碑，不僅代表醫學教育將進入臨床學習階段，也象徵學生身份的轉變，「《哈利波特》有隱形斗篷，穿上去人家就看不見你；但白袍不一樣，會讓大家注意到你」。
高瑞和勉勵醫學生從今天開始，視自己為專業的「準醫生」，準備扛起更多責任。披上白袍也象徵「心」的轉換，從年少的心轉換成憐憫心、助人的心及愛心，也就是清華校訓中厚德載物的「德」。
清華大學學士後醫學系系主任周宏學也表示，披上白袍後也要持續累積知識與技能，實習階段即將在現實中印證書本所學，所學到的知識最為深刻，可以在腦海中留存一輩子，並成為未來診斷病人的重要根基。他也期許學生在內科、外科等科別輪轉時，能找到感興趣的科別及學習典範，激勵自己成為像前輩一樣優秀的醫生。
周宏學進一步說明，清華學生將到林口長庚紀念醫院、台北國泰綜合醫院兩所醫院實習兩年，這兩家皆是醫學中心級教學醫院，擁有健全的醫師訓練制度，能提供系統性的臨床教學。
清華大學學士後醫學系學生全為公費生，未來將前進偏鄉服務，因此累積基層醫療經驗格外重要。清華大學特別與衛福部桃園醫院合作，醫學生有機會到基層醫療實習，或跟著醫療服務車進入偏鄉服務，進行為期一個月的基層醫療實習輪轉。
今天的授袍典禮上，學生致詞代表曾縉睿說，白袍代表醫學的科學、專業、純潔與正直，「或許我們比較晚找到自己的方向，但只要我們不忘初心，相信具
有更多歷練的我們，一定能成為更具有醫術和溫度的醫師。」他也和同學們互相加油打氣，一起努力成為自己理想中的樣子。
曾縉睿表示，他進到清華大學學士後醫學系就讀前，曾擔任治療師，協助病患恢復健康。他一直懷抱成為醫生的夢想，希望自己能衝在最前線，照顧弱勢病患，造福社會。
醫學系第一屆系學會長沈和謙表示，白袍典禮對醫學生來說，意義甚至比畢業典禮還重要，象徵著身分轉換的里程碑，因此同學們還一起去拍了穿上醫師袍的照片作為紀念。即將進到醫院學習，終於有機會將書本上的知識付諸實踐、服務病患，他期許自己積極面對接下來的每一個挑戰。
每一位清華醫學生獲授白袍時，台下也傳來家人與好友們的歡呼與掌聲，祝福並支持他們在追尋夢想的道路上勇敢前行。