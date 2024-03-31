大谷翔平走後天使陷低潮！投手群狂被敲14安失13分 吞開季2連敗
在隊內招牌明星大谷翔平出走後，洛杉磯天使今（31）日迎來對上巴爾的摩金鶯的開季2連戰，投手群被金鶯打線狂敲14支安打，更在第6局發生單局失9分的慘劇，最終被金鶯以13：4血洗，吞下開季的2連敗。
記者林之越/綜合報導
天使首場開幕戰同樣對戰金鶯，投手群被打線轟炸，以3：11吞下敗仗。今（31）日兩隊再度碰頭，天使派出上季拿下7勝8敗，防禦率4.32的穩定輪值先發Griffin Canning，但他本場主投5局，就被敲7支安打，包含1發全壘打，吞下5分自責失分。
天使教練團選擇讓Canning在6局下持續登板，形成一、三壘有人的局面後退場，但換上天使牛棚Luis Garcia、Guillermo Zuniga都未能即時止血，反而遭到金鶯砲火猛攻，後續狂敲5支安打，包括Anthony Santander的1發全壘打，單局灌入9分，以12：1大幅度領先天使。
雖然天使打線在9局上甦醒，開局連敲4支安打攻下3分，但最終無力回天，仍以13：4慘敗金鶯，吞下開季2連敗。值得一提的是，上季美聯年度新人Gunnar Henderson也在本場比賽首打席開轟，6局下也貢獻1支關鍵3壘安打，幫球隊打回2分。
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