足球／德甲拜仁慕尼黑對戰多特蒙德！收到恐怖威脅 警方加派警力
德甲拜仁慕尼黑對陣多特蒙德的比賽今（31）日在慕尼黑安聯球場進行，因前一天收到疑似恐怖威脅舉報，慕尼黑警方部署了更多警力以保障賽事安全進行，最終拜仁慕尼黑以0:2不敵多特蒙德，幾乎是無緣冠軍，勒沃庫森最後時刻連進兩球，以2:1逆轉擊敗霍芬海姆，拜仁慕尼黑則是主場0比2不敵多特蒙德，勒沃庫森積分領先來到13分，幾乎是德甲聯賽冠軍。主將穆勒（Thomas Müller）提到：「我對比賽感到失望，國際比賽日的空檔沒有給我們帶來好處。」
記者吳政紘/綜合報導
不過此事件起因，在29日晚間，德國警方收到舉報，有一張圖片，顯示體育場前的球迷「威脅照片」在網路上流傳，該照片由極端組織「伊斯蘭國」的分支機構「呼羅珊省」在網路上發布。
慕尼黑警方發言人30日表示，當地警方和聯邦刑事警察局對這張照片進行了深入評估，得出了明確的結論：沒有發現具體風險。該發言人強調，比賽將按計劃進行，並正在增加警力部署。
自2010年開始，拜仁慕尼黑和多特蒙德包辦了近14次德甲冠軍，這也是德甲的「黃金對決」，不過還好比賽順利開打，並未發生更大事件。
拜仁慕尼黑落敗後，主將穆勒（Thomas Müller）提到：「我對比賽感到失望，國際比賽日的空檔沒有給我們帶來好處，我們注意到勒沃庫森的比賽，以為他們終於要丟分了。我們遇到問題，多特蒙德踢得不錯，他們應該要贏球。」
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