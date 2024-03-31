《原子少年》大黑馬5件事！AcQUA源少年爆紅　粉絲不捨須弘道留學

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由隊長黃莑茗、林毓家、盧佾暘、李秉諭、須弘道組成的AcQUA源少年，在《原子少年》裡隸屬於水星，特色是年紀小、外型超萌的俊俏少年，首度上台演唱的歌曲〈Freaky Love〉就以發射愛心的俏皮舞蹈動作，獲得導師們一致好評，與天王星並列冠軍，實力不容小覷。雖然水星一路披荊斬棘，最後在總決賽只奪得第四名，卻獲得多家唱片公司積極爭取簽約，於2022年8月9日宣布加盟種子音樂，成為《原子少年》首個出道團，跌破眾人眼鏡。
AcQUA源少年取名特殊 出自義大利文
水星準備出道後，種子音樂苦思取團名，最終和團員討論後，決定了取名為「AcQUA源少年」，這個名稱源自於義大利文的「水」，象徵對舞台的初衷及熱情。「AC」有交流電的意思，故「AcQUA」代表著水與電結合，期望能隨時充滿能量。中文名稱「源少年」則是象徵水星的水，加上節目《原子少年》的原，組合而成「源」字，強調他們不忘自己的出處。
成員是街舞高手 從小實力堅強
雖然AcQUA源少年平均年齡19歲，卻都是實力堅強的舞蹈高手，林毓家、李秉諭從小就練街舞，參加過許多團體比賽獲得冠軍，擅長Popping，比賽時就獲得導師Ella的肯定，更不可思議的是，以唱歌為主的實力派黃莑茗、須弘道，過去從沒學過舞蹈，沒想到疫情延宕選秀錄影時間，剛好讓他們有時間苦練舞蹈，僅僅一年時間就進步飛快，成為舞蹈、唱歌實力兼具的新星，讓人刮目相看。
公司沒設禁愛令 黃莑茗戀情引關注
由於AcQUA源少年年齡偏小，經紀公司對他們相當保護，不過，成為藝人後私領域受到關注，學業與戀情都將攤開在陽光下，團員們透露公司沒有設置禁愛令，感情事順其自然。已經23歲的隊長黃莑茗日前被爆與金鐘新人盧以恩熱戀中，面對戀情曝光，粉絲給予的壓力不小，不過黃莑茗表示只是好朋友正常相處，希望大家多給點空間，出道過程都有粉絲一路陪伴，讓他覺得很安心，不怕歌迷會脫粉。
須弘道留學美國 成員5缺2暫時難合體
出道不到2年的AcQUA源少年，處於事業爬升期，最近剛發行第一張專輯，舉辦首場正式演唱會，可惜5人卻驚傳暫時無法全員合體，因為須弘道9月將去美國讀書念大學，隊長黃莑茗也接到兵單，6、7月要去服兵役，成員短時間內各自分飛，無法一起與粉絲見面，他們為彼此的未來祝福打氣，須弘道允諾仍會參與AcQUA源少年大型重要活動，不會忘記與粉絲的約定。
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