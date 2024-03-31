MLB／李政厚生涯首轟出爐！開季連3場都敲安 巨人9:6教士收2連勝
韓籍強打李政厚在休賽期與MLB舊金山巨人簽下6年1.13億美元合約（約新台幣35.9億），目前開季至今連3場都有安打演出，更是在今（31）日對陣聖地牙哥教士的比賽中，掃出大聯盟首轟，幫助巨人以9：6擊退教士拿下2連勝，教士則是吞下2連敗。
記者張志宇／綜合報導
本戰巨人率先在2局開啟攻勢，靠著Thairo Estrada高飛犧牲打，與Tom Murphy得點圈適時安打攻下2分，隨後又在5局上靠著李政厚高飛犧牲打攻下1分，前5局打完取得3：0領先。
雖教士打線在6局與9局給予反擊，分別打下1分與5分大局，但巨人靠著在8局時，李政厚的陽春砲帶動下，攻下6分大局奠定勝基，終場巨人就以9：6賞給教士2連敗。
李政厚生涯首轟苦主是教士左投Tom Cosgrove，李政厚鎖定一顆77.8英里的滑球，以擊球初速104.4英里（約168公里），將球掃出右外野大牆，這發陽春砲飛行距離達到406英尺（約123.7公尺）。
本場李政厚3打數1安打，包括1轟與一支高飛犧牲打，打下2分打點，賽後打擊率為高水準的0.333，目前開季3場出賽都上壘且皆有安打演出。
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