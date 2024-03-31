台鋼雄鷹一軍首戰！20歲大物伍祐城掛帥　對決樂天本土王牌黃子鵬

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伍祐城去年在二軍例行賽14場登板其中11場先發，戰績3勝4敗，防禦率4.31，共投62.2局被擊出60支安打，送出47次奪三振，還曾面對中信兄弟二軍以9顆好球送出3次三振，達成完美一局難得紀錄；二軍冠軍賽有1場先發，以5局失1分拿下勝投！2023年底入選亞錦賽中華隊，先是後援面對巴勒斯坦1局無失分，送出兩次奪三振，接著迎戰菲律賓掛帥先發，7.1局失1分，率隊奪勝。
台鋼雄鷹經過一年整軍備戰，洪總不但先拿到二軍總冠軍，冬季聯盟奪冠，球隊整體實力不容小覷。
樂天本土王牌黃子鵬上個賽季24場先發，戰績9勝10敗，奪得72次三振，防禦率為3.59。今迎來新賽季首場先發，談到這支隊史首度升上一軍的隊伍，黃子鵬充滿期待，「台鋼是個年輕且充滿潛力的隊伍，能做的就是把自己做好。」
黃子鵬強調，在職棒這個舞台上，每位球員都有其實力，勝負往往取決於誰能更好地把握機會。即將對戰昔日文化大學學長王柏融，這是兩人首度在比賽正式對決，黃子鵬更以綠巨人浩克來形容這位學長。
今年樂天桃猿主場因整修，確定開幕戰無法在桃園開打，故今天將借用新莊棒球場迎接主場開幕戰，無論在桃園還是新莊，黃子鵬認為球員不受傷才是最重要。
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