LOL／PCS季後賽戰績、賽程！PSG橫掃CFO晉級冠軍賽　FAK明戰SHG

台鋼雄鷹一軍首戰！20歲大物伍祐城掛帥　對決樂天本土王牌黃子鵬

▲台鋼雄鷹隊史首戰先發投手為20歲大物新秀伍祐城。（圖／台鋼雄鷹臉書）
▲台鋼雄鷹隊史首戰先發投手為20歲大物新秀伍祐城。（圖／台鋼雄鷹臉書）

記者路皓惟/綜合報導

中職35年台鋼雄鷹今（31）日將在一軍隊史首戰迎戰樂天桃猿，焦點不僅集中總教練洪一中揮軍北伐，還有20歲先發伍祐城身上，以及球迷期待已久的「台鋼大王」王柏融也將暌違6年後於中職舞台亮相。此戰樂天桃猿推派本土王牌黃子鵬先發，稱王柏融就像是「綠巨人浩克」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
作為台鋼雄鷹隊史首位選進的投手伍祐城，他在熱身賽2場出賽，防禦率4.50，總計6局飆出10次三振，讓樂天教頭古久保健二留下深刻印象，指伍祐城擁有一顆高品質的速球，並不是這麼好打。

伍祐城去年在二軍例行賽14場登板其中11場先發，戰績3勝4敗，防禦率4.31，共投62.2局被擊出60支安打，送出47次奪三振，還曾面對中信兄弟二軍以9顆好球送出3次三振，達成完美一局難得紀錄；二軍冠軍賽有1場先發，以5局失1分拿下勝投！2023年底入選亞錦賽中華隊，先是後援面對巴勒斯坦1局無失分，送出兩次奪三振，接著迎戰菲律賓掛帥先發，7.1局失1分，率隊奪勝。

台鋼雄鷹經過一年整軍備戰，洪總不但先拿到二軍總冠軍，冬季聯盟奪冠，球隊整體實力不容小覷。

▲樂天桃猿本土王牌黃子鵬掛帥主投主場開幕戰。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
▲樂天桃猿本土王牌黃子鵬掛帥主投主場開幕戰。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）
樂天本土王牌黃子鵬上個賽季24場先發，戰績9勝10敗，奪得72次三振，防禦率為3.59。今迎來新賽季首場先發，談到這支隊史首度升上一軍的隊伍，黃子鵬充滿期待，「台鋼是個年輕且充滿潛力的隊伍，能做的就是把自己做好。」

黃子鵬強調，在職棒這個舞台上，每位球員都有其實力，勝負往往取決於誰能更好地把握機會。即將對戰昔日文化大學學長王柏融，這是兩人首度在比賽正式對決，黃子鵬更以綠巨人浩克來形容這位學長。

今年樂天桃猿主場因整修，確定開幕戰無法在桃園開打，故今天將借用新莊棒球場迎接主場開幕戰，無論在桃園還是新莊，黃子鵬認為球員不受傷才是最重要。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

台鋼雄鷹隊史首戰開打！中職完整6隊轉播資訊出爐　懶人包一次看

中職有大巨蛋真好！雙北大雨特報　台鋼雄鷹隊史首戰可能不好打

中職開幕戰味全龍在大巨蛋奪首勝！葉君璋：重要的里程碑、很感動

中職快評／王牌徐若熙夠威！陳冠偉關鍵拆彈　樂天守備仍是隱憂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞