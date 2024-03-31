韓韶禧爆道歉柳俊烈！分手鬧得轟轟烈烈 韓媒突撤新聞遭疑假消息
韓星韓韶禧與柳俊烈認愛兩周後，因近日的紛擾昨（30）日宣布分手，韓韶禧還在部落格開砲前男友柳俊烈「閉口不談」的龜縮行為，雖然留言秒刪，仍被網友截圖瘋傳。兩人的戀情鬧出風波，事後更有韓媒以獨家報導「韓韶禧道歉柳俊烈」的消息，但沒多久就緊急刪除，引發外界議論。
記者薛羽彤／綜合報導
南韓媒體《wikitree》昨日發出一篇「韓韶禧：好像傷害了柳俊烈，對不起」為題的新聞，內容提到公司的高層人士透露韓韶禧一度向柳俊烈道歉，尤其是分手後看到網友對柳俊烈的攻擊言論，對此感到很自責，她也沒想到自己輕率的行為，會造成如此大的風波，並承諾未來不會再隨意發表言論。
沒多久「韓韶禧道歉柳俊烈」這篇新聞突然消失，有網友指出是假消息才被刪除，也有韓國網友表示，該家媒體在南韓並非主流，甚至有過許多假新聞的紀錄，像是EXO成員吳世勳和素人女友交往，女方秘密懷孕，事後被證實是假消息；此次獨家報導「韓韶禧道歉柳俊烈」，也引發眾人質疑。
韓韶禧昨日在部落格上，上傳妮可基嫚跟「阿湯哥」湯姆克魯斯離婚後手舞足蹈的迷因照。事後，柳俊烈透過公司證實跟韓韶禧分手；韓韶禧的公司則是因為藝人「錯誤的溝通方式」向大眾道歉，表示願意接受任何批評指教，對於沒有管好韓韶禧，公司要負最大責任，現在開始會好好教導韓韶禧。
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