韓韶禧分手鬧翻柳俊烈！「合演新劇選角」受關注：原本很期待的
南韓女神韓韶禧先前爆出和演員柳俊烈正在熱戀中，因男方前女友惠利一句「真有趣」，捲入劈腿疑雲，事後三人都出面澄清時間並沒有重疊，本以為事件落幕，沒想到韓韶禧再度發長文砲轟柳俊烈和惠利，隨即刪文，接著便宣布分手，他們的新劇《迷惑》動向也受到關注。
記者吳昕蓓／綜合報導
導演韓在林原本預計將翻拍網漫《迷惑》，故事講述窮畫家被女吸血鬼魅惑的禁忌愛情，3月6日韓韶禧所屬經紀公司9ato娛樂證實「正在深入討論中」，柳俊烈方面也承認有收到劇本，看似已經敲定男女主角人選，讓粉絲都非常期待，認為選角很符合漫畫形象，沒想到隨即就爆出劈腿疑雲。
韓韶禧15日爆出戀情，緊接著惠利發文嘲諷「真有趣」，立刻在網路上掀起熱議，韓韶禧也反擊，澄清自己並沒有介入柳俊烈和惠利的感情，接著和柳俊烈大方認愛，事後韓韶禧也為自己的衝動言論道歉，惠利更道歉坦言「瞬間情緒釀成傷害」，本以為事件落幕，韓韶禧卻又突然發布長文，並火速刪除。
韓韶禧在長文中表示，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，疑似不滿柳俊烈從事件爆發後，都不給她一個交代，更向惠利喊話：「對前任有了新女友這點，到底是有什麼有趣的？」並回覆粉絲留言爆料「他（柳俊烈）說時間久了大家都會忘記的」，沒想到不到一天，韓韶禧和柳俊烈就宣布分手，結束短命戀，讓網友們十分擔心《迷惑》是否會受到影響。
不少網友紛紛表示，「如果他們兩個一起演的話不是會超精彩的嗎」、「如果就這樣照常拍攝的話一定會成為熱門話題」、「原本很期待的說」，據《SPOTVNEWS》報導，目前選角沒有變動，因為主角人選其實都還沒有定案。
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