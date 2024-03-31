青峰抵制兒歌《蘑菇濃湯》！怒揭黑心內幕　轟「道貌岸然有夠噁」

韓韶禧分手鬧翻柳俊烈！「合演新劇選角」受關注：原本很期待的

▲韓韶禧和柳俊烈分手，兩人的新劇《迷惑》受到網友關注，瘋猜是否會換角。（圖／翻攝自韓韶禧IG）
▲韓韶禧和柳俊烈分手，兩人的新劇《迷惑》受到網友關注，瘋猜是否會換角。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓女神韓韶禧先前爆出和演員柳俊烈正在熱戀中，因男方前女友惠利一句「真有趣」，捲入劈腿疑雲，事後三人都出面澄清時間並沒有重疊，本以為事件落幕，沒想到韓韶禧再度發長文砲轟柳俊烈和惠利，隨即刪文，接著便宣布分手，他們的新劇《迷惑》動向也受到關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲韓韶禧真誠回應網友們，不斷道歉。（圖／翻攝自韓韶IG）
▲韓韶禧結束短命戀，新劇《迷惑》的選角也受到關注。（圖／翻攝自韓韶IG）
導演韓在林原本預計將翻拍網漫《迷惑》，故事講述窮畫家被女吸血鬼魅惑的禁忌愛情，3月6日韓韶禧所屬經紀公司9ato娛樂證實「正在深入討論中」，柳俊烈方面也承認有收到劇本，看似已經敲定男女主角人選，讓粉絲都非常期待，認為選角很符合漫畫形象，沒想到隨即就爆出劈腿疑雲。

▲柳俊烈黑歷史被挖，他曾被爆炒房爭議（圖／柳俊烈IG）
▲柳俊烈短暫認愛韓韶禧就分手。（圖／柳俊烈IG）
韓韶禧15日爆出戀情，緊接著惠利發文嘲諷「真有趣」，立刻在網路上掀起熱議，韓韶禧也反擊，澄清自己並沒有介入柳俊烈和惠利的感情，接著和柳俊烈大方認愛，事後韓韶禧也為自己的衝動言論道歉，惠利更道歉坦言「瞬間情緒釀成傷害」，本以為事件落幕，韓韶禧卻又突然發布長文，並火速刪除。

▲惠利發文「真有趣」，疑似回應前男友柳俊烈跟韓韶禧的緋聞。（圖／惠利IG）
▲惠利發文「真有趣」，引發外界瘋猜韓韶禧介入她和柳俊烈的戀情。（圖／惠利IG）
韓韶禧在長文中表示，「我對其中一位當事者都閉口不談，感到很鬱悶」，疑似不滿柳俊烈從事件爆發後，都不給她一個交代，更向惠利喊話：「對前任有了新女友這點，到底是有什麼有趣的？」並回覆粉絲留言爆料「他（柳俊烈）說時間久了大家都會忘記的」，沒想到不到一天，韓韶禧和柳俊烈就宣布分手，結束短命戀，讓網友們十分擔心《迷惑》是否會受到影響。

▲粉絲安慰韓韶禧，終於擺脫迴避型人格，韓韶禧（下）開心回覆並表示「他說時間久了大家都會忘記的」。（圖／韓韶禧部落格）
▲粉絲安慰韓韶禧，終於擺脫迴避型人格，韓韶禧（下）開心回覆並表示「他說時間久了大家都會忘記的」。（圖／韓韶禧部落格）
不少網友紛紛表示，「如果他們兩個一起演的話不是會超精彩的嗎」、「如果就這樣照常拍攝的話一定會成為熱門話題」、「原本很期待的說」，據《SPOTVNEWS》報導，目前選角沒有變動，因為主角人選其實都還沒有定案。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

韓韶禧爆道歉柳俊烈！分手鬧得轟轟烈烈　韓媒突撤新聞遭疑假消息

韓韶禧把分手鬧大！開嗆柳俊烈抖不負責言論：他說大家很快就忘記

韓韶禧、柳俊烈「意見不合」那就分手吧　見面談完決定各走各的路

韓韶禧分手柳俊烈「開心歡呼」！PO妮可基嫚離婚阿湯哥快樂迷因照

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞