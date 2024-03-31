李多慧破除不合樂天女孩！籃籃主持售票見面會 主辦方驚喜證實
李多慧近期即將舉辦粉絲見面會，有眼尖的粉絲發現見面會的特別嘉賓，竟是「樂天女孩總隊長」籃籃。昨（30）日，籃籃在IG限動中轉發一則見面會邀請函的限時動態，有眼尖的粉絲意外發現，籃籃將擔任李多慧粉絲見面會的主持人，消息一出讓粉絲們都十分興奮。
記者張一笙／綜合報導
今日凌晨，有粉絲意外發現籃籃轉發的限動中，有一封粉絲見面會的邀請函，上面赫然寫著「主持人：籃籃」。籃籃也在限動上寫下「又會合體了好開心」，證實將擔任主持人。消息一出，讓不少粉絲都感到十分興奮，紛紛大喊：「買到賺到」、「買票的賺死」、「賺到了」、「友情無價」。
李多慧新專輯同名歌曲〈HUSH〉昨日上午上線各大音源串流，MV推出不到一天也吸引超過12萬人觀看，李多慧為了專輯也即將在台北Legacy Max舉辦2場粉絲見面會。事實上，李多慧原先是打算在高雄及台北2地舉辦3場粉絲見面會，然而因為一場粉絲見面會的門票最高要2880元，再加上高雄場僅賣出26張VIP票券因而被取消。
主辦方「ULC Presents」為了促進買氣，主辦方將VIP票券原先李多慧與4位粉絲的「1vs4合照」改為李多慧與粉絲的「1vs1合照」，同時所有粉絲都能獲得簽名海報1份，活動結束後也將在出口親自歡送粉絲，更請來籃籃擔任活動主持人。
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