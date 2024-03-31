星宇台中航線啟航！張國煒看好備場桃機潛力　想親自駕機得等6年

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張國煒說，台灣現在出國人數恐怖到有點嚇人，代表台灣消費力非常高、非常願意出國看看外面世界、讓年輕人更有國際觀。台中是充滿魅力的城市，具有獨特的地理優勢和豐富的觀光資源，星宇在桃機已經輸給了其他航空公司，以台中為台灣的第2個據點，就是為了搶得先機、先佔先贏。星宇目前先開3個點，規劃3架飛機在台中機場過夜、做為主基地，配合台中機場能量，年底將再購入1架飛機。
星宇首班台中飛日本高松航班上午出發，盧秀燕詢問張國煒是否將親自駕駛飛機？但張國煒表示，他只能駕駛A350的大型寬體客機，可惜台中機場還無法飛行寬體飛機。台中航空站主任張瑞澍表示，A350飛機可載客300到500人，受限於停機坪及滑行道，台中機場目前只能容納約200人的飛機停靠。民航局已訂定2040年計畫，未來陽西區將整體性開放，即可滿足寬體飛機的需求。
但盧秀燕認為，等到2040年太久了！張國煒也希望中央速度推快一點。立委蔡其昌、何欣純強調會在立院協助推動加快速度，並爭取新航廈的興建及區位的規劃。
盧秀燕表示，台中機場目前已有7條定期航線、5條不定期包機，共12條航線，虎航今年7月要加開台中到日本東京、名古屋、韓國釜山，再加上這3條線，台中機場航線就會超過疫情前航線。蔡其昌說，去年他還協調星宇台中飛東京、大阪、沖繩及札幌，但這4個機場因地勤量能不足，因此仍在等待，今年底前有望促成。