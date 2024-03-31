貴婦奈奈憔悴露面「被爆受訪內幕」 陳沂：私下態度愛理不理
網紅貴婦奈奈2018年因男友黃博健、名醫黃立雄成立的「杏立博全醫美診所」涉犯吸金詐騙、惡意倒閉，貴婦奈奈和黃博健被指控捲款近10億元逃往國外。日前貴婦奈奈被《鏡週刊》捕獲現身加拿大受訪，坦言自己的生活過得很拮据。對此，網紅陳沂揭露多年前接觸貴婦奈奈的感想，「貴婦奈奈對我的態度就是愛理不理。」
記者薛羽彤／綜合報導
陳沂常在臉書上對時事發表意見，以毒舌方式評論打開知名度，對於貴婦奈奈現蹤加拿大，還訴說自己5年來生活過得多悲慘，陳沂批她在鏡頭前妝髮完整、假睫毛貼整排，身上的衣服也要價不菲，直呼「不知道賣慘是否也是一種騙？」
陳沂透露多年前主持活動時碰過貴婦奈奈，當時自己知名度不高，「貴婦奈奈對我的態度就是愛理不理。是說她也沒必要特別理我，不過同場她對廠商的態度就特別熱絡。」陳沂也揭露貴婦奈奈受訪的原因，「會高調受訪，有人說她是為了回台灣做準備，但只要一回來就要接受司法審判，也會被限制出境，我認為她只是眷戀鎂光燈而已，反正都被記者找到了，媒體無論如何都會報導，不如乖乖受訪可能還會拍漂亮點」，並藉此呼籲民眾「大部分公眾人物的人設，都是不可信的！請永遠保持念頭歪斜，才能看到那些人醜惡的一面」。
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