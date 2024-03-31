牧倫斯曾被楊敬敏警告！新北國王林力仁：「清明連假、掃牧回家」

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不過新北國王比賽對戰攻城獅影片中，牧倫斯不但生氣，也因為不爽直接坐在場上，表情很慵懶，跟私底下的狀況有差距。
牧倫斯過去可是NBA等級球員，認真起來一場拿20分、10籃板算是基本盤，但他在比賽中擺爛，新北國王要贏球機率就很低。
新北國王近期因為戴維斯事件，可能要面臨更多禁賽，加上林書豪因球團誤用「靜脈雷射」治療方式，嘗試從傷痛中回復，加上牧倫斯被開除，真的是「屋漏偏逢連夜雨」，牧倫斯也是壓垮駱駝的最後一根稻草。
新北國王隊友林力仁也在IG限動寫下：「清明連假，掃牧回家，我們被傷害了，同時我們也要面對，此時此刻只能繼續相信彼此，走我們認為對的事情這就是文化建立。」
林力仁透露，「很多人私訊我，說我一天到晚在我節目不管YT、podcast 說什麼我在護航巨嬰，我終於被打臉了，趴的夠響吧...你根本不知道我們內部情況，我也沒必要一五一十細說所有詳情，我們開了多少次球員會議，甚至吃飯都在討論，他今天的確傷害了球隊，但同時私底下他是個非常好的朋友能鼓勵能支持（至少我被他鼓勵很多次），雖然在球場上不能繼續合作了，但私底下他仍然是好朋友，致你們口中的巨嬰」。
不少球迷也在網路留言，「新北限動隊」、「IG大戰，新北已經三連霸了」、哭了，美國仔，被陳桂林除掉了」等說法。
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