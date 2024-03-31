LOL／PCS季後賽戰績、賽程！PSG橫掃CFO晉級冠軍賽　FAK明戰SHG

牧倫斯曾被楊敬敏警告！新北國王林力仁：「清明連假、掃牧回家」

▲新北國王洋將牧倫斯，比賽中直接離開球場。（圖／國王球團提供）
▲新北國王洋將牧倫斯，比賽中直接離開球場。（圖／國王球團提供）

記者吳政紘/綜合報導

新北國王洋將牧倫斯昨（30）日比賽中，因為倒地不起，加上裁判哨聲未響，他因為情緒控管問題，當下跟隊友楊敬敏、李愷諺等嚴重口角衝突，他甚至比賽中就脫下球衣，開車離場，最後新北國王總經理毛加恩直接開除他，其實牧倫斯過去曾跟國王隊友就有「溝通」，但他就是改不過來，新北國王隊友林力仁在IG發文，寫下「清明連假，掃牧回家，我們被傷害了，同時我們也要面對，此時此刻只能繼續相信彼此，走我們認為對的事情這就是文化建立。」，而過去新北國王官方影片中，牧倫斯就疑似有「偷懶」狀況，跟楊敬敏等人還有說有笑，但也被「警告」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國王隊之前發布球隊影片中，就可以看到楊敬敏雖然跟牧倫斯說「打不好你要賠我一雙鞋」，說話就有點半開玩笑，半認真，而牧倫斯就像是「巨嬰」一樣，十分逗趣，李愷諺也說：「你讓他好好講話。」很害怕他亂說話。

不過新北國王比賽對戰攻城獅影片中，牧倫斯不但生氣，也因為不爽直接坐在場上，表情很慵懶，跟私底下的狀況有差距。

牧倫斯過去可是NBA等級球員，認真起來一場拿20分、10籃板算是基本盤，但他在比賽中擺爛，新北國王要贏球機率就很低。

▲新北國王洋將牧倫斯，比賽中直接離開球場。（圖／國王球團提供）
▲新北國王洋將牧倫斯，比賽中直接離開球場。（圖／國王球團提供）
新北國王近期因為戴維斯事件，可能要面臨更多禁賽，加上林書豪因球團誤用「靜脈雷射」治療方式，嘗試從傷痛中回復，加上牧倫斯被開除，真的是「屋漏偏逢連夜雨」，牧倫斯也是壓垮駱駝的最後一根稻草。

新北國王隊友林力仁也在IG限動寫下：「清明連假，掃牧回家，我們被傷害了，同時我們也要面對，此時此刻只能繼續相信彼此，走我們認為對的事情這就是文化建立。」

林力仁透露，「很多人私訊我，說我一天到晚在我節目不管YT、podcast 說什麼我在護航巨嬰，我終於被打臉了，趴的夠響吧...你根本不知道我們內部情況，我也沒必要一五一十細說所有詳情，我們開了多少次球員會議，甚至吃飯都在討論，他今天的確傷害了球隊，但同時私底下他是個非常好的朋友能鼓勵能支持（至少我被他鼓勵很多次），雖然在球場上不能繼續合作了，但私底下他仍然是好朋友，致你們口中的巨嬰」。

不少球迷也在網路留言，「新北限動隊」、「IG大戰，新北已經三連霸了」、哭了，美國仔，被陳桂林除掉了」等說法。


更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  


牧倫斯情緒問題無解！遭新北國王開除　楊敬敏：有些事情不被允許

牧倫斯爆氣離開新北國王！李愷諺深夜發文「無法再讓他傷害團隊」

牧倫斯爆氣甩衣「出場」！李愷諺還原經過：我就是請他專注一點

離譜！國王洋將牧倫斯和楊敬敏爆口角　不爽打直接「脫球衣走人」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞