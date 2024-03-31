LOL／PCS季後賽戰績、賽程！PSG橫掃CFO晉級冠軍賽　FAK明戰SHG

MLB／Soto披條紋衫首轟即致勝轟！洋基5:3太空人　開幕系列戰橫掃

▲大聯盟強打Juan Soto本季轉戰紐約洋基，對太空人之戰敲出本季首轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲大聯盟強打Juan Soto本季轉戰紐約洋基，對太空人之戰敲出本季首轟。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB紐約洋基在今（31）日與休士頓太空人進行開幕戰系列戰最後一場比賽，洋基靠著Marcus Stroman 6局好投，與7局Oswaldo Cabrera追平2分砲，和Juan Soto致勝陽春砲，終場就以5:3逆轉賞給太空人3連敗，洋基則在開幕系列賽以3連勝橫掃對手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本場太空人在2局利用洋基三壘手Oswaldo Cabrera傳球失誤與José Abreu觸身球上壘開啟攻勢，隨後靠著Mauricio Dubón二壘安打攻下２分取得領先；洋基則是在3局上給予反擊，靠著José Abreu傳球失誤攻下1分。

太空人在5局下再度開啟攻勢，在一、二壘有人時，靠著洋基內野手Anthony Volpe傳球失誤，再攻下1分，前5局打完太空人取得3:1領先。

來到7局上戰況風雲變色，本場發生傳球失誤的Oswaldo Cabrera戴罪立功，掃出一發追平比分的2分砲，隨後在休賽季透過交易來到洋基的少年強打Juan Soto，鎖定外角滑球一棒將球送出左外野大牆外，一棒逆轉戰局，終場洋基就以4:3擊敗太空人，在開幕系列戰橫掃太空人。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

MLB／李政厚生涯首轟出爐！開季連3場都敲安　巨人9:6教士收2連勝

MLB／54億王牌Aaron Nola狂失7分被打爆！費城人4:12不敵勇士

MLB／前田健太挨3轟沒輸！隊友火力相挺　延長賽老虎7:6擊敗白襪

鄧愷威獲升大聯盟！睽違近5年MLB再度有台灣投手　美媒分析其定位

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞