MLB／Soto披條紋衫首轟即致勝轟！洋基5:3太空人 開幕系列戰橫掃
MLB紐約洋基在今（31）日與休士頓太空人進行開幕戰系列戰最後一場比賽，洋基靠著Marcus Stroman 6局好投，與7局Oswaldo Cabrera追平2分砲，和Juan Soto致勝陽春砲，終場就以5:3逆轉賞給太空人3連敗，洋基則在開幕系列賽以3連勝橫掃對手。
記者張志宇/綜合報導
本場太空人在2局利用洋基三壘手Oswaldo Cabrera傳球失誤與José Abreu觸身球上壘開啟攻勢，隨後靠著Mauricio Dubón二壘安打攻下２分取得領先；洋基則是在3局上給予反擊，靠著José Abreu傳球失誤攻下1分。
太空人在5局下再度開啟攻勢，在一、二壘有人時，靠著洋基內野手Anthony Volpe傳球失誤，再攻下1分，前5局打完太空人取得3:1領先。
來到7局上戰況風雲變色，本場發生傳球失誤的Oswaldo Cabrera戴罪立功，掃出一發追平比分的2分砲，隨後在休賽季透過交易來到洋基的少年強打Juan Soto，鎖定外角滑球一棒將球送出左外野大牆外，一棒逆轉戰局，終場洋基就以4:3擊敗太空人，在開幕系列戰橫掃太空人。
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