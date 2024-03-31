民進黨團祭天天甲動 柯建銘：對抗藍白邪惡力量、對台灣人負責
立法院新會期、新生態，民進黨團從人數絕對優勢退居第二大黨，而近來朝野爭議與衝突不斷，民進黨團因應國會新生態，決議未來各委員會每天都發布動員，黨團總召柯建銘今（31）日受訪表示，從開議到現在，國民黨驕兵心態跟民眾黨一搭一唱、毀憲亂政，必須時刻緊盯院會與委員會，民進黨必須很努力，「府院黨在立法院對抗藍白邪惡力量，對台灣人民負責。」
記者陳威叡／台北報導
對於民進黨團祭出天天甲動，對此黨團總召柯建銘表示，日前黨團會議通過《黨團強制動員辦法》修正案，現在立法院天天有事，每天委員會有事情，為何要天天甲動，首先是情勢變更了，過去民進黨曾僅剩27席也曾經完全執政，現在又朝小野大，民進黨必須對台灣負責，開議至今一個多月時間，整個國家軸線傾斜、扭曲。
柯建銘說， 藍白國會過半為所欲為無限擴張權力，對行政部門實施新的白色恐佈，從國會改革法案乃至委員會與提案都非常離譜，無限擴權且毀憲亂政，國家氛圍回到國民黨戒嚴時期，可以為所欲為，立法權擴張，「相信蔣介石也不敢如此。」
柯建銘說，從開議至今一個多月時間，國民黨驕兵心態跟民眾黨一搭一唱、毀憲亂政，因此民進黨必須時時苛刻盯著院會跟委員會，同時強化會前會簽到，面對每一個戰局必須很努力，「府院黨在立法院對抗藍白邪惡力量，對台灣人民負責。」