Hebe慶生41歲走「師姐行程」！Selina巧妙送藏頭詩祝福
金曲歌后田馥甄（Hebe）近年著迷於爬山與禪修，講求內心境界昇華，被歌迷笑稱是「師姐」，除了公開演唱會之外，想要見到她可能要到深山裡才有機會，昨（30）日適逢她的41歲生日，Hebe毫不意外曬出在日本福井縣大本山永平寺禪修的照片，還把爸媽都拉著一起去，度過相當愜意的生日之旅，同為S.H.E團體的好友Selina則曝光3人為Hebe慶生照，貼心寫了一首藏頭詩，被粉絲讚美很有才華。
記者江芷稜／綜合報導
Hebe在社群平台曬出和父母在日本旅行照片，一家人走在櫻花樹下，背影伴隨飄落的櫻花瓣，顯得格外瀟灑，她透露自己帶著爸媽去日本福井縣大本山永平寺進行禪修，抄寫經文靜心、完成莊嚴的早課後外出散步，才有時間慢慢欣賞這依山傍水、巨木環繞、靈氣充滿的環境，覺得很美好。
每年生日都是櫻花季，Hebe寫道：「永遠都喜歡在生日時賞櫻，今年櫻花晚開，幾乎都在賞大量的樹枝和花苞，雖然明白花開有時，但期待落空時的情緒也很自然。花開有時，發片有時，就讓一切自然而然。」面對粉絲不斷敲碗她發片，Hebe笑說自己會努力，不會辜負粉絲期待。
每年S.H.E都會將生日時間留給彼此，Hebe分享和Selina、Ella合體慶生、一同捧著牡羊座圖案生日蛋糕的照片，3人笑容燦爛，這幾年無論外界流言紛擾，友情不受影響，她感性說：「謝謝我的家人朋友和姐妹，陪我把生活過成喜歡的樣子。」Selina則寫了一首藏頭詩祝她生日快樂，「生在櫻花盛開時，日日都有美好事，快門不及眼已濕，樂觀其成留青史」，3姊妹的好感情不言可喻。
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