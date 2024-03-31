青峰抵制兒歌《蘑菇濃湯》！怒揭黑心內幕　轟「道貌岸然有夠噁」

Hebe慶生41歲走「師姐行程」！Selina巧妙送藏頭詩祝福

▲Ella（左起）、Hebe與Selina再度合體，一起為Hebe慶祝41歲生日。（圖／Hebe FB）
▲Ella（左起）、Hebe與Selina再度合體，一起為Hebe慶祝41歲生日。（圖／Hebe FB）

記者江芷稜／綜合報導

金曲歌后田馥甄（Hebe）近年著迷於爬山與禪修，講求內心境界昇華，被歌迷笑稱是「師姐」，除了公開演唱會之外，想要見到她可能要到深山裡才有機會，昨（30）日適逢她的41歲生日，Hebe毫不意外曬出在日本福井縣大本山永平寺禪修的照片，還把爸媽都拉著一起去，度過相當愜意的生日之旅，同為S.H.E團體的好友Selina則曝光3人為Hebe慶生照，貼心寫了一首藏頭詩，被粉絲讚美很有才華。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Hebe（左）和爸媽一起到日本禪修。（圖／Hebe FB）
▲Hebe（左）和爸媽一起到日本禪修。（圖／Hebe FB）
Hebe在社群平台曬出和父母在日本旅行照片，一家人走在櫻花樹下，背影伴隨飄落的櫻花瓣，顯得格外瀟灑，她透露自己帶著爸媽去日本福井縣大本山永平寺進行禪修，抄寫經文靜心、完成莊嚴的早課後外出散步，才有時間慢慢欣賞這依山傍水、巨木環繞、靈氣充滿的環境，覺得很美好。

▲Hebe和爸媽抄完經後，一起散步欣賞日本櫻花美景。（圖／Hebe FB）
▲Hebe和爸媽抄完經後，一起散步欣賞日本櫻花美景。（圖／Hebe FB）
每年生日都是櫻花季，Hebe寫道：「永遠都喜歡在生日時賞櫻，今年櫻花晚開，幾乎都在賞大量的樹枝和花苞，雖然明白花開有時，但期待落空時的情緒也很自然。花開有時，發片有時，就讓一切自然而然。」面對粉絲不斷敲碗她發片，Hebe笑說自己會努力，不會辜負粉絲期待。

▲Ella（左起）、Hebe與Selina捧著牡羊座造型蛋糕，露出燦爛笑容。（圖／Hebe FB）
▲Ella（左起）、Hebe與Selina捧著牡羊座造型蛋糕，露出燦爛笑容。（圖／Hebe FB）
每年S.H.E都會將生日時間留給彼此，Hebe分享和Selina、Ella合體慶生、一同捧著牡羊座圖案生日蛋糕的照片，3人笑容燦爛，這幾年無論外界流言紛擾，友情不受影響，她感性說：「謝謝我的家人朋友和姐妹，陪我把生活過成喜歡的樣子。」Selina則寫了一首藏頭詩祝她生日快樂，「生在櫻花盛開時，日日都有美好事，快門不及眼已濕，樂觀其成留青史」，3姊妹的好感情不言可喻。


更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

Hebe田馥甄旅行大素顏自拍！40歲真實長相曝光　6萬人評價出爐

Ella老公賴斯翔爆「偷捅刀Hebe」！推妻上女一　暗指義大利麵事件

唐綺陽被瘋傳「取代唐立淇」！國師出面闢謠　Hebe躺著也中槍

Hebe田馥甄回新竹「中性短髮女相伴」　曾說：有愛的萬物皆能相愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞