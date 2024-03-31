旅美選手再傳捷報！「台灣怪力男」李灝宇生涯首度小聯盟2A開季
去年球季因強投Michael Lorenzen交易案，來到MLB底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇，在今（31）日根據老虎2A球隊Erie SeaWolves公布的開季名單，李灝宇名列其中，新賽季將從2A出發，這也是李灝宇首度在2A開季。
記者張志宇/綜合報導
效力老虎的「台灣怪力男」李灝宇，今年排名老虎農場第15名，整體評價下滑，在打擊與力量評分上，分別拿下50分與40分，跑壘、傳球、守備分別為45分、50分與50分，整體分數為45分。
去年球季李灝宇飽受傷勢所苦，整季只有75場出賽，打擊率為0.273、長打率為0.399。談到今年賽季的期許，李灝宇目標很簡單也很明確，就是整季保持健康，證明自己是一位能打滿整季的球員。
根據大聯盟分析表示，「李灝宇是一位能運用球場，並敲出扎實平飛球的全方位打者，在去年的賽季中，比前年的賽季出現了更多的推打，但也減少了在力量上的發揮，球探認為老虎球團對於李灝宇，並沒有讓他快速上到大聯盟的壓力，因此有時間可以好好培養他，讓他在打擊區上提升擊球力量，但保持健康將會是一個重最要的關鍵。」
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