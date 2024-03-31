李多慧牽手小映破不合！小龍女鬧雙隊長風波 雙姝親密互動曝光
「最強外援」李多慧本月22日風光加入味全龍，並由球團宣布李多慧將會擔任「Captain LEE」。然而，味全龍啦啦隊隊長一職，早就由前任隊長琪琪交接給新任隊長小映，在李多慧官宣加盟後，小映也在自己的Threads上發文「我不知道」，讓不少粉絲都在猜測啦啦隊內部是否有矛盾。昨（30）日，中華職棒開幕戰開打，《NOWnews今日新聞》拍到李多慧與小映2人在球場上及休息區的甜蜜互動，2人似乎不像外界所言不合。
記者張一笙／綜合報導
味全龍啦啦隊本月8日時在在臺北大巨蛋舉辦開幕戰記者會，並安排由前任隊長琪琪交棒隊長一職給小映的儀式，未料不久後在味全龍官宣李多慧加盟的文章中，宣布李多慧將以隊長身分加入，讓不少粉絲都十分疑惑，不解為何味全龍啦啦隊隊長一職會「鬧雙胞」。
小映在消息公布後在個人社群平台Threads上發文「我不知道～」，被不少粉絲解讀成不滿球隊安排，猜測2人接下來可能會「后不見后」，不過小映與李多慧2人在賽前團體合照就一同站在C位，似乎是要破除近期發生的「隊長鬧雙胞」一事。
除了賽前合照外，《NOWnews今日新聞》直擊李多慧與小映在休息區的甜蜜互動，只見2人時而牽手合照、時而相擁聊天，還同時一起練舞，2人互動似乎不像外界所言不合。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道