春雨太少「水庫超渴」！石門水庫蓄水量剩30％ 台灣恐陷嚴重乾旱
每到春季，台灣各地的天氣狀況就變得極不穩定，時不時就會受「鋒面」、「華南雲雨區」影響出現降雨，甚至是雷雨，對此中央氣象署也科普「春雨」的形成和對台灣的影響，強調若「春雨來的太晚」或「降雨量太少」，就容易導致台灣乾旱、缺水的出現，尤其現在石門水庫有效蓄水量僅剩30％，提醒民眾務必節約用水，珍惜水資源。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，每當春季時，北方冷氣團與南方暖氣團相遇會形成不穩定的環境，這樣的交接處就稱為「鋒面」，由於鋒面經常在華南地區形成雲雨帶，也稱為「華南雲雨區」，它會隨著高層的西風，由西往東向台灣移動，鋒面會從華南地區移出後，就會為台灣帶來有利春季降雨發展的天氣條件。
氣象署指出，春雨的降水量多寡，不僅影響台灣民生用水、工業用水量，同時也影響農業灌溉水資源調度，若春雨來的太晚或降雨量太少，加上豐水期雨量不足，就可能導致該年發生較嚴重的乾旱，不過春季的天氣相當不穩定，有時晴空萬里、有時又綿綿細雨，民眾要隨時留意天氣狀況，不要忘記帶傘出門。
而針對今年春雨的情況，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，原先預估去年聖嬰年後，今年春雨應該要比預期的多，但過去有研究指出，印度洋的海溫也會影響台灣周遭環境，導致春雨減少，今年可能有這樣的趨勢，尤其中南部已經進入枯水期，在春雨可能偏少的情況下，更會有缺水危機。
氣象署預報中心主任陳怡良也提及，在雨量趨勢上，春天全台各地以「正常偏少」為主，對已進入枯水期南台灣，由於南部在非颱風季的降雨標準就比較低，因此就算雨量正常，實際的量值可能還是有限，對水庫是一大考驗。