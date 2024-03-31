牧倫斯事件只是「炸彈的引信」　新北國王在管理上需要做得更好

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新北國王去年在總冠軍賽和最終完成3連霸的富邦勇士大戰6場才敗下陣來，球隊今年加入了華裔球星林書豪，季前就雄心勃勃，目標鎖定「PLG和東超雙料冠軍」。而在前半季他們也確實有一個相當不錯的開始，例行賽開季7連勝，看起來罕有敵手。
雖然季中國王因為防守端出現問題，加上林書豪等主力球員開始因傷缺陣，導致球隊有一些亂流，但是在東超終極四強戰對上日、韓頂級球隊展現出來的出色競爭力，又讓外界對他們重拾信心，認為國王仍是本季爭冠的大熱門。
但在這之後國王卻開始身陷外界紛擾，先是林書豪使用「靜脈雷射」治療，經調查違反WADA（世界禁藥組織）的規定，被PLG處以「禁賽5場、罰款15萬」的處分；之後戴維斯家暴案一審被判處拘役30天，也被暫停出賽，球隊一下子就折損2名重要戰力。然後就是昨天的牧倫斯「脫衣閃人」事件，在現場轉播、眾目睽睽之下，他竟不顧隊友情誼，當場情緒失控，自動放棄比賽的權利，將球隊留在一場劣勢的對局之中，導致國王士氣大傷，最終以77：102不敵富邦勇士。
牧倫斯之後被球隊開除，林書豪和戴維斯不能打，這當然重傷了國王的戰力，他們等於少了一名去年的最佳洋將（牧倫斯）、一度是MVP的熱門候選人（林書豪）和重要內線替補（戴維斯），而且球隊主力前鋒楊敬敏也因場外行為本季一度遭到禁賽15場，人員如此普遍地進出輪換，戰績會受到影響不但應該、而且活該，國王恐怕必須強化對於球員的場外管理。
儘管對於林書豪被禁賽一事，國王老闆王文祥喊冤，直說：「我們不知道有這個規則，不知道這個治療方式不行。」但對於一支職業球隊來說，這樣的辯解是無力的，畢竟已經是「職業」了，就不能再用「不知道」、「不了解」作為藉口。
國王可以說球隊仍在學習，嘗試從錯誤中進步，那也必須讓外界看到改進的成果，從去年季後開始，球隊場外事件頻傳，也讓外界對於他們那套給予球員很大自由的管理方式有所質疑。尊重球員當然沒有錯，但職業球隊仍然需要有一定的紀律，而且球團也被賦予直面大眾的社會責任，球員、教練和球團人員都需要做得更好。
舉NBA為例，金州勇士本季在附加賽圈苦苦掙扎，很大一部分的原因與前鋒Draymond Green的失控有關，這是他們在8年4冠期間不曾出現過的狀況，灣區這一季對於球員的管理、賞罰機制出現問題，這就是他們場上表現不穩定的原因。國王也是如此，球員場外、場下惹麻煩是一回事，但球隊怎麼去止損、怎麼提前避免，到底是哪一個環節出問題，他們需要找到答案。
憑藉著季初打出的厚實家底，國王目前戰績為15勝12敗，儘管賽季還有13場，但只要他們能止跌回升，要打進季後賽還是很有機會。但他們需要從這一連串的錯誤和低潮中重新振作。
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