颱風命名越來越奇怪！梅姬、軒嵐諾宣布退役　「9款新名字」出爐

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吳聖宇指出，2024年預計共有9個颱風的名字出現異動，之後要等待氣象署，要以音譯或意譯，決定正式的中文名稱。
🟡奈格（Nalgae）→ Jamjari （昆蟲、蜻蜓）
🟡馬鞍（Ma-on）→ Tsing-ma （香港地名，青馬大橋）
🟡圓規（Kompasu）→ Tokei （星座，時鐘座）
🟡軒嵐諾（Hinnamnor）→ Ong-mang （鋒芒）
🟡馬勒卡（Malakas）→ Amuyao （菲律賓地名，火山名）
🟡梅姬（Megi）→ Gosari （植物，蕨類嫩莖）
🟡諾盧（Noru）→ Hodu （植物，胡桃）
🟡雷伊（Rai）→ Sarbul （雅浦島西風神）
🟡康森（Conson）→ Luc-binh（植物，布袋蓮）
名單一出網友們也熱烈回應，尤其未來可能出現時鐘颱風、布袋蓮颱風、胡桃颱風等相當有趣的名稱，也有網友調侃颱風名字怎麼越改越難聽，不過更吸人眼球的，是過去曾讓台灣出現嚴重災情的梅姬和軒嵐諾將被除名。
梅姬颱風曾在2010年10月從台灣南部經過後往台灣海峽北上侵台，雖然沒有登陸，但受東北季風加成影響，北台灣降下豪雨，造成宜蘭地區淹水、土石流及蘇花公路多處坍方，共計38人死亡，農損1億3590萬元，而2016年9月，梅姬颱風再次訪台並在花蓮市區登陸，梧棲、蘇澳出現17級強陣風，東部與南部出現超大豪雨，共計4人死亡，662人受傷，農損3億元。
而軒嵐諾颱風則在2022年9月打響名號，當時從日本東南方海面生成後，起初穩定向西移動，當時許多路徑預測將直撲台灣成「穿心颱」，不過軒嵐諾卻突然在台灣東部海域往南方下墜後，再幾乎以垂直路線往北方衝刺，期間路徑捉模不定，讓台灣民眾印象深刻。