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汪小菲新歡爆有孕！大S保母認「不方便說」引瘋猜：難怪求婚

▲汪小菲（左圖右）求婚Mandy（右圖），女方被小楊阿姨爆料疑似有孕了。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左圖右）求婚Mandy（右圖），女方被小楊阿姨爆料疑似有孕了。（圖／翻攝自微博）

記者吳昕蓓／綜合報導

汪小菲前陣子抵台後出現一連串脫序行為，甚至還到警局要舉報大S，連日來頻頻鬧上新聞版面後，他回到北京，卻又傳出新消息，他28日向台灣女友Mandy求婚成功，如今又爆出，Mandy疑似有喜了，消息來源還是來照料大S一家的保母「小楊阿姨」。

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▲汪小菲舉報大S濫用藥物，服用完後都會被她又砸又打。（圖／記者陳明中攝）
▲汪小菲大鬧警局，舉報大S濫用藥物，鬧完後就拍拍屁股回北京。（圖／記者陳明中攝）
小楊阿姨熱愛開直播，不但帶貨還愛爆料汪小菲和大S一家的八卦，先前小楊阿姨回到北京，被網友問到汪小菲的新歡Mandy，小楊阿姨竟語出驚人表示，生幾個孩子都帶，引來網友追問，Mandy是否已經懷孕，對此，小楊阿姨也語帶保留：「有些事情不方便說。」

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▲小楊阿姨開直播回答網友問題，回答曖昧。（圖／翻攝自微博）
曖昧的回答立刻引發大批網友聯想，認為汪小菲會火速求婚不是不能理解，推斷是因為好事近了才會如此，還勸Mandy要多生幾個才不會被拿捏，要趕上大S的進度。而人在雪梨的張蘭也開直播，透露將準備要送香水禮物給Mandy，讓另一端連線的汪小菲樂不可支，一旁的Mandy也跟著笑出來，張蘭也強調，兒子有喜事就應該送東西，畫面看起來十分溫馨。

▲張蘭秀出要送新兒媳婦的禮物，讓汪小菲開心到不行。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭秀出要送新兒媳婦的禮物，讓汪小菲開心到不行。（圖／翻攝自微博）
事實上，小楊阿姨日前才回到北京，並在直播坦言對不起汪小菲，已經不能再照顧家人，她對大S和汪小菲之間的事情不方邊再多說什麼，但她也感謝汪小菲給自己勇氣，自己一定會堅持下去，很感謝遇到汪小菲那麼好的老闆，講到激動處更忍不住哽咽，當時也曾在微博上引發熱議。

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