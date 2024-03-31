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民進黨團天天甲動抗藍白　吳思瑤：全力反制國會馬戲團化

▲民進黨立委吳思瑤表示國會義和團化、馬戲團化，民進黨絕對要團結作戰，天天甲動一定能發揮高度反制。（圖／記者陳明中攝）
▲民進黨立委吳思瑤表示國會義和團化、馬戲團化，民進黨絕對要團結作戰，天天甲動一定能發揮高度反制。（圖／記者陳明中攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨立法院黨團因應國會新生態，上周修改《黨團強制動員辦法》，並告知黨籍立委將天天甲動，力抗藍白聯手。對此黨團幹事長吳思瑤今（31）日說，國會新生態大家都看到了，藍白聯手展現「只要我喜歡有什麼不可以」，如今國會義和團化、馬戲團化，充斥違反《憲法》與民意的荒謬提案，民進黨絕對團結作戰，甲動一定能發揮高度反制。

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立法院新會期到來，三黨不過半，國會進入戰國時代，近來朝野爭議與衝突不斷，為防止在野黨臨時提案等狀況，民進黨團為此修改《黨團強制動員辦法》條文，內容修改為委員會會議強制動員期間，包含當日召開會前會，由各黨團副幹事長監督個委員會召委確實點名，另新增若點名不在場者，與不遵從黨團決定者相同罰款為每次5000元。

對此吳思瑤表示，國會新生態大家都看到了，藍白聯手展現「只要我喜歡有什麼不可以」，如今國會義和團化、馬戲團化，充斥著充斥違反《憲法》與民意的荒謬提案。

吳思瑤說，民進黨絕對要團結作戰、全力反制，每天都要甲動，不只要強化政策論述，也要精進政治攻防，從每天上午8時的黨團會前會，到9時委員會開會，完成每個委員會的臨時提案審議後，才會解決動員，強調綠委專業性高、戰鬥力強，甲動一定能發揮高度反制。

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