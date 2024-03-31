山本由伸5局5K首勝被搞砸！大谷無緣當英雄 道奇延長賽5:6輸紅雀
MLB洛杉磯道奇今（31）日在主場續戰聖路易紅雀，道奇日籍強投山本由伸一掃前戰海外賽被打爆陰霾，本場主投5局無失分送出5K，但無奈牛棚在7局放火狂失5分，讓山本由伸無緣拿下大聯盟首勝，本場紅雀靠著延長賽10局Paul Goldschmidt犧牲打超前，終場紅雀以6：5擊敗道奇終止2連敗，主隊道奇則是中斷2連勝。
記者張志宇/綜合報導
道奇MVP打線Mookie Betts、Freddie Freeman、大谷翔平本場都有安打演出，其中Mookie Betts與Freddie Freeman皆繳出猛打賞，大谷翔平則是6次上來打擊，敲出1支安打與選到1次保送。此外，大谷翔平本戰原有機會在10局下，2出局滿壘時成為「比賽英雄」，但最終擊出內野飛球出局，道奇因此無緣逆轉奪勝。
本場山本由伸在首局就展現「日本最強投手」的實力，面對Brendan Donovan、Paul Goldschmidt、Nolan Gorman全部用三振讓對手出局．最快球速來到154公里，本場主投5局用68球，其中45顆好球，送出5K僅被敲出2安，賽後防禦率將至7.50。
此戰山本由伸帶著勝投候選人資格退場，但戰況在7局上風雲變色，紅雀靠著單局4安與2保送和1支高飛犧牲打，攻下5分大局，導致山本由伸勝投「飛掉」，大聯盟生涯首勝還要再等等。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁