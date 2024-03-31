吃咖哩仁當也腹瀉！寶林饒河店2個案檢驗出爐 皆無驗出米酵菌酸
寶林茶室食物中毒人數不斷增加，昨（30）日更出現到饒河分店用餐的通報個案共2例，其中一例為一名37歲女性，未食用粿條，但食用咖哩仁當、冰奶茶，目前仍於醫院一般病房治療中，引發該案是否擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題的憂慮，對此，衛福部次長王必勝今（31）日表示，前述2名個案的「米酵菌酸」檢驗結果皆為陰性。
記者鄭妤安/台北報導
北市信義區寶林茶室A13分店日前發生食物中毒案件，目前已經造成2死，衛福部日前確認該起中毒事件，是由「米酵菌酸」所引起，昨（30）日有2例發生在寶林茶室饒河分店，食用咖哩仁當、冰奶茶和粿條後，出現腹瀉、噁心、頭暈、全身倦怠，食用粿條的41歲女性，已返家休養；食用咖哩仁當、冰奶茶的37歲女性，則仍於醫院一般病房治療中。
外界關注該案是否代表寶林案擴大，延燒至分店、咖哩仁當也出問題，對此，衛福部次長王必勝今中午受訪時表示，前述2名個案的「米酵菌酸」檢驗結果皆為陰性，醬油、老抽有為陰，不過不會因此完全排除與食物中毒相關，只能說和這次寶林A13的關聯性較小，相關食材仍在陸續檢驗中，陸帶結果出爐後會再陸續公布。
截至今日上午，整起中毒案個案累計人數已達30人，其中2人死亡、5人加護病房搶救，3人一般病房治療、其餘20人返家休養中；年齡最小者10歲，最大者66歲；1名在3月24日死亡、1名在27日死亡；食用餐點包括粿條、滑蛋河粉、炒飯、炒麵等；症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、倦怠、出汗、茶色尿等。
王必勝強調，整體事件局限在17日至25日之間，還是比較鎖定在信義A13門市，呼籲民眾切勿恐慌。